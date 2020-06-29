Hidayet Türkoğlu'ndan Eski FIBA Başkanı Moreau için başsağlığı mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaşamını yitiren Eski FIBA Başkanı Abdoulaye Seye Moreau için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaşamını yitiren Eski FIBA Başkanı Abdoulaye Seye Moreau için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "FIBA Eski Başkanı Abdoulaye Seye Moreau'nun vefatından dolayı tüm basketbol camiasına taziyelerimi sunuyorum. Olağanüstü kişiliği ile basketbol için yaptığı hizmetler saygı ve özlemle anılacaktır. Ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA