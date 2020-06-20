Hidayet Türkoğlu'ndan Babalar Günü mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkoğlu'nun mesajı şöyle:

"Sorumluluk bilinci sonradan edindiğimiz değerler arasında en kıymetlisidir. Şüphesiz; sorumlu bir bireyin, sporcunun yetişmesinde özverili ve sorumluluk sahibi bir rol modelin önemi çok büyüktür.

Babalarımız, karşılıksız sevgileri ve bizler için yaptıkları fedakarlıklar ile hayatımızın her zaman en önemli parçası olmuştur.

Başta sevgili babam olmak üzere; bütün çocukların ilk kahramanı, sadece bu özel günde değil daima sevgi ve saygıyla anılması gereken tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutlarım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA