Hidayet Türkoğlu'ndan Babalar Günü mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Başta sevgili babam olmak üzere bütün çocukların ilk kahramanı, sadece bu özel günde değil daima sevgi ve saygıyla anılması gereken tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk bilinci, sonradan edindiğimiz değerler arasında en kıymetlisidir." diyen Türkoğlu, "Şüphesiz sorumlu bir bireyin, sporcunun yetişmesinde özverili ve sorumluluk sahibi bir rol modelin önemi çok büyüktür. Babalarımız, karşılıksız sevgileri ve bizler için yaptıkları fedakarlıklar ile hayatımızın her zaman en önemli parçası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA