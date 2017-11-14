Hidayet Türkoğlu, Milli Takıma Gelmeyen Fenerbahçelilere Sahip Çıktı: Vatan Haini Demek Yanlış

Hidayet Türkoğlu, FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışması nedeniyle, sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna'nın 2019 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için A Milli Takım'a gelmeyeceklerini açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkoğlu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bizim açıkladığımız kadro 24 kişilik aday kadro. Ufuk (Sarıca) hoca bu kadroyu 14-15 kişiye düşürecek. Bu kadro içinde bu arkadaşlardan olan olursa davetiye yollayacağız. Tek kutsal forma milli formadır. Davet gitmesi durumunda inanıyorum ki oyuncular da gereğini yapacaktır. Bu arkadaşlar hep milli takım için hizmet etmiş ve formamızı taşımış kişilerdir. Amaç milli takımsa, gerek kulüpler gerekse oyuncular duyarsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKTILAR"

Oyuncuların milli takıma gelmelerini beklediklerini dile getiren Türkoğlu, "Milli takıma çağrılan herkes milli gururu yaşamak için gelmelidir. Arkadaşları gerçekten zor durumda bırakan kurumlar var. FIBA ve Avrupa Ligi. Herkes mantıklı düşünürse burada tek kutsal formanın milli forma olduğu görecektir. Böyle şeylerde gerek sporcularımız gerekse camialarımız konuya duyarsız kalmaz." diye konuştu.

"VATAN HAİNİ SÖYLEMLERİ YANLIŞ"

TBF Başkanı Türkoğlu, özellikle sosyal medyada, milli takıma gelmeyecek oyuncular için kullanılan "vatan haini" sözlerine tepki gösterdi.

Söz konusu sporcuların milli takımlara büyük katkı verdiğinin altını çizen Türkoğlu, "Bu tip söylemler çok yanlış. Bu arkadaşlar bu formayı her zaman gururla taşımıştır. Biz federasyon olarak bu tip söylemlerin hiçbir zaman yanında bulunmadık. Bu arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Yersiz ve talihsiz bir açıklama yaptılar. Keşke bu tip şeyleri bizimle istişare edip açıklasalardı. Mutlaka belli bir boşluk içerisindeler ki böyle bir açıklama yaptılar. Mantıklı düşünüldüğü zaman kulüpler ve sporcular milli takıma layık görüldülerse sanırım reddetmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"TEK SORUMLU FIBA VE AVRUPA LİGİ YÖNETİMLERİ"

Hidayet Türkoğlu, gelinen noktada sorumluların FIBA ve Avrupa Ligi'nin yönetimlerinin olduğunu dile getirdi.

Diğer ülkelerin federasyonlarının da zor durumda kaldığını anlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes bir çözüm içerisinde. Onların da zorlandığı bir süreç var. Bazı ülkeler bizden daha zor durumda. NBA ve Avrupa Ligi oyuncusu çok olan ülkeler. Bu bizi fazla ilgilendirmiyor. Kimsenin istemediği bir olay. Bunun tek sorumluları FIBA ve Avrupa Ligi'dir. Sporcuları, federasyonları, oyuncuları zor durumda bıraktılar. "

Avrupa basketbolunun gelişmesi için bu tarz davranışlardan vazgeçilmesi gerektiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Burada ne FIBA ne de Avrupa Ligi karlı çıkacaktır. Amaç, bu markayı büyütmek ve NBA'ye rakip yapmaksa, iki tarafa da zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu zamana kadar bu işin çoktan çözülmesi gerekirdi. Bu süreçte federasyonların, oyuncuların arada kalmaması gerekirdi. Malum, şu anda herkes kendi bildiğini yaptığı için henüz bir çözüm bulunamadı. İnşallah en kısa sürede bir çözüm bulanacaktır. Herkes gerçek anlamda basketbolun değerlerini, markası büyütme hedefi olduğunu anlayacaktır. İnşallah sonunda doğru bir karar verilecektir."

"İLK MAÇLARDA ZARAR ORTAYA ÇIKAR"

Türkoğlu, 24 Kasım'da oynanacak ilk milli maçlardan sonra zararın ortaya çıkacağını savundu.

A Milli Takım'ın B Grubu'nda ilk maçını 24 Kasım Cuma günü Bursa'da Letonya ile oynayacağını hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk maçlarda herkesin ne kadar zarar gördüğü ortaya çıkar. Bir şeylerden zarar görünce tedbirler alınır. Umarım FIBA ve Avrupa Ligi, bu zararlar başlamadan bir çözüm bulur. İnşallah 24 Kasım'da Letonya ile Bursa'da oynayacağımız maç öncesi çözülür. Bursa taraftarını da mutlaka maça bekliyoruz."