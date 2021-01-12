Hidayet Türkoğlu istifa etti mi? Hidayet Türkoğlu kimdir? Hidayet Türkoğlu kariyeri!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında çıkan iddialar hakkında ilk kez açıklama yaptı. Peki, Hidayet Türkoğlu istifa etti mi? Hidayet Türkoğlu kimdir? Hidayet Türkoğlu kariyeri! Hidayet Türkoğlu hakkında çıkan iddialar neler?

TBF Başkanı ve profesyonel basketbolcu olan Hidayet Türkoğlu, hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Buna ilk kez cevap veren Türkoğlu hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

HİDAYET TÜRKOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, parasını Türkiye'ye getirmediği için Cumhurbaşkanlığı tarafından danışmanlık ve federasyon başkanlığı görevlerinden el çektirildiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU HAKKINDA ÇIKAN İDDİALAR NELER?

Hidayet Türkoğlu'nun federasyon başkanlığı ve Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevlerinden el çektirildiği ileri sürülmüştü.İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu'nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye'ye getirmesini istedi. Türkoğlu'nun parayı Türkiye'ye getirmeyeceğini söylemesi üzerine Hidayet Türkoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı'ndan da istifa etmesi istendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu'nun eşi ve çocuklarını ABD'ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Türkoğlu'nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay'ın getirileceği kaydedildi.

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR? HİDAYET TÜRKOĞLU KARİYERİ!

9 Mart 1979 İstanbul doğumlu olan Hidayet Türkoğlu, Bayrampaşa İlköğretim Okulu ve Özel Çavuşoğlu Koleji'nde okudu.

Oyunculuk kariyeri boyunca ülkemizde Efes Pilsen forması giyen Türkoğlu; 2000 yılında NBA draftinde 1.tur 16.sıradan Sacramento Kings tarafından seçildi. NBA kariyeri boyunca Sacramento Kings (2000-2003), San Antonio Spurs (2003-2004), Orlando Magic (2004-2009 ve 2010-2014), Toronto Raptors (2009-2010), Phoenix Suns (2010) ve LA Clippers (2014-2015) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Türkoğlu, 2008 yılında Orlando Magic'de sergilediği performans sonrasında NBA'de 'Sezonun En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

1998-2014 yılları arasında 309 kez Ay Yıldızlı formayı giyen Türkoğlu, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı.

Hidayet Türkoğlu; 24 Mart 2014'de A Milli Basketbol Takımı'nı bırakma kararını alırken, 13 Kasım 2015'te de basketbolu bıraktığını açıkladı.

Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Hidayet Türkoğlu, 16 Kasım 2015 - 7 Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su olarak görev yaptı. Türkoğlu ayrıca; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine de getirildi.

Hidayet Türkoğlu, 26 Ekim 2016 tarihinde Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 5 sandıkta kullanılan 143 oydan geçerli olan 113'ünü alarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Hidayet Türkoğlu, İngilizce bilmektedir.