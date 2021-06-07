Hidayet Türkoğlu: "Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi"
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Hidayet Türkoğlu: "Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, amaçlarının Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın önemli kupalarının Türkiye'ye geliyor olmasının, Türk basketbolunun dünyadaki yerini her geçen gün daha yukarılara çıkarması açısından...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, amaçlarının Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın önemli kupalarının Türkiye'ye geliyor olmasının, Türk basketbolunun dünyadaki yerini her geçen gün daha yukarılara çıkarması açısından kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi geçerek ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın en büyük kupasının tekrar Türkiye'ye gelmesinin çok gururlandırdığını ifade eden Başkan Türkoğlu, "2017'de Fenerbahçe ile gelmişti, bu sene Anadolu Efes ile geldi. Güzel bir basketbolla, hak ederek kupayı aldılar. Bu anlamda ülkemize bu tarz anlamlı kupaları kazandıran tüm kulüplerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Galatasaray ile Darüşşafaka, Eurocup'ı kazanmıştı. Böyle Avrupa'nın önemli kupalarının ülkemize geliyor olması, basketbolumuz açısından dünyadaki yerini her geçen gün daha yukarılara çıkarması açısından bizi mutlu ediyor. Tüm kulüplerimizin bireysel olarak yapmış oldukları yatırımların sonunda böyle geri dönüşler oluyor olması bizi mutlu ediyor. Kulüplerimizi tebrik ediyoruz. İnşallah bu yatırımlar devam eder. Sezonu bitirebildiğimiz için, özellikle pandemi sürecinde her ne kadar salonlarımıza seyirci alamasak da, basketbolumuza zarar vermemek açısından kulüplerimizle yaptığımız iyi işbirliği ile birlikte sezonu çok şükür bitirebildik. Bu süreçte iyi performans gösteren tüm takımlarımıza, alt ligden üst lige takımlarımızı tebrik ederim. Önümüzdeki yıl daha keyifli, heyecanlı inşallah seyircilerin de olacağı bir süreçle karşı karşıya oluruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türk basketbolu hak ettiği yerlere gelecektir. Bizde federasyon olarak bize düşen görevi ilk günden yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

YABANCI KURALIYLA BU SENE TÜRK OYUNCULARIMIZIN OYNAMA SÜRELERİ ARTTI

Kulüplerin Avrupa'daki başarılarının Milli Takım'a nasıl yansıyacağının sorulması üzerine Türkoğlu, "Yapmış olduğumuz yabancı kuralıyla bu sene Türk oyuncularımızın oynama süreleri arttı. Önümüzdeki günlerde de bunu tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. İnanıyorum ki bunlar olumlu anlamda milli takımımıza yansıyacaktır. Bu arkadaşlarımızın her ne kadar kendi takımlarında süre almaları, orada tecrübe edinmeleri ki burada Sertaç örneği var. Euroleague'de, Final-Four'da çok güzel performans sergiledi. İnanıyorum ki Milli Takım'da da aynı şeyi sürdürecektir. Orhun hoca ve ekibi zaten belli kısım arkadaşlarla çalışıyorlar. Diğer eksik arkadaşlarla birlikte olimpiyat elemeleri en hazır kadroyu sahaya süreceklerdir. Biz sadece bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun geri dönüşlerinin Milli Takım'a yansıyacağı süreçleri daha net görme fırsatı olacaktır. Çünkü bu son iki senede yapmış olduğumuz değişiklikti. Bu süreçte biz her yaptığımız değişikliği kulüplerimizle birlikte istişare ederek yapıyoruz. Fikir alışverişi yaparak bu değişiklikleri yapıyoruz. Aynı ilişkileri devam ettirip, hepimizin de tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi" diye cevap verdi.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Hidayet Türkoğlu: 'Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi'
Hidayet Türkoğlu: 'Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi'
Hidayet Türkoğlu: 'Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi'
Hidayet Türkoğlu: 'Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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