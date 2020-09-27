Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı
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Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

27.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:48
Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkoğlu, Twitter hesabında yer alan mesajında, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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