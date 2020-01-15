Hidayet Türkoğlu: "Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"
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Hidayet Türkoğlu: "Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

15.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:34
Hidayet Türkoğlu:

Basketbol Federasyonu Başkanı , Gençlik ve Bakanlığınca 'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türk sporunun daha iyi yerlere gelmesi anlamında hem federasyonlar anlamında hem de kulüpler anlamında daha iyi yerlere gelmesi için yapılan bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hidayet Türkoğlu: "Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"
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