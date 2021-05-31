Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı
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Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı

Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes için kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasını kazandıran Anadolu Efes'i canı gönülden kutluyorum. Bir basketbolsever olarak ayrıca mutlu ve gururluyum. Son 5 yıla baktığımızda Turkish Airlines Euroleague'de takımlarımız inanılmaz yatırımlar yapıyor. 2017 yılında Fenerbahçe, bu sene de Anadolu Efes şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes'in son 2 senedir yükselen bir grafiği vardı. Bu grafik de sonuç olarak en büyük kupayı kazandırdı. Başta basketbola çok uzun yıllardır yatırım yapan ve bu sporu destekleyen Tuncay Özilhan ve ailesini, tüm Anadolu Efes Yönetimi'ni daha sonra da büyük övgüyü hak eden Ergin Ataman ve oyuncularını tebrik ediyorum. Ayrıca basketbol, bugün tüm ülkede yine önemli bir birleştirici unsur olmuştur. Tüm basketbolseverler bu gece ülkemizi temsil eden takımımızı destekledi. Destekleri için tüm basketbolseverlere de teşekkür ederim."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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