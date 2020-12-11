Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:52
Hidayet Türkoğlu, AA'nın

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Türkoğlu, haber kategorisinden Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi", fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde "Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafını beğenen Türkoğlu, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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