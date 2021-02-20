Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

20.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:20
Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Genç oyuncularımızın aldıkları sorumluluk ve öz güvenleriyle ayrıca mutlu olduğumuz İsveç galibiyetinin ardından grubumuzdaki diğer karşılaşmanın da neticesiyle, son maçlar öncesi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Bütün idari, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. EuroBasket 2022'de iddialı ve izleyenlere heyecan veren bir mücadelemiz olacak. Millilerimizin bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Mesut Özil Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 23:21:30. #1.14#
title