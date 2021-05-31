Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın antrenmanını izledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın antrenmanını izledi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren çalışmayı takip eden Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı basketbolculara başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Prens Harry Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Enes Ünal Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 19:44:12. #1.13#

title