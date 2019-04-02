Hidayet Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Anamur belediye başkan adayı olan Hidayet Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Anamur ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hidayet Kılıç isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Anamur adayı Hidayet Kılıç kimdir? MHP Mersin Anamur adayı Hidayet Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Hidayet Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Anamur belediye başkan adayı olarak gösterilen Hidayet Kılıç Anamur ilçesinde % 44,74 oranında oy almıştır. Anamur ilçesinde % 44,74 oranında oy olan Hidayet Kılıç adlı MHP adayı toplamda 19.545 adet oy sayısına ulaştı.

Hidayet Kılıç Kimdir?

1960 Anamur doğumludur. Ankara Gazi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra Hoca Ahmet Yesevi Universitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 23 Aralık 1980 yılında Hakkari Lisesinde öğretmen olarak devlet memuriyeti hayatına başlamıştır.

21. Dönem Mersin Milletvekilliği yapmıştır. MHP'de 3 dönem Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mersin Anamur ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.