Lapseki İş Adamları Derneği Başkanı Zekeriya İşseven, "Türkiye güçlü bir hukuk devletidir dünyada hiçbir ülke Türkiye'ye ayar vermeye kalkamaz." dedi.

İşseven, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı gerek ABD gerekse diğer başka ülkelerin son dönemlerde yapmış olduğu ekonomik saldırılara karşı Lapsekili iş adamları olarak, devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna paylaşmak adına bir basın toplantısı düzenledik." ifadelerini kullandı.

Toplantıda üyelerin yüzde 100 desteğiyle döviz almama ve ellerinde döviz bulunan dernek üyelerinin tamamını bozdurması konusunda mutabakata vardıklarını belirten İşseven, şunları söyledi:

"Bunun dışında iş yerlerimizde döviz ile alışveriş yapılmaması ve bunun dışında yerli üretilen mallara ağırlık verilmesi noktasında tam bir mutabakata varılmıştır. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Türkiye güçlü bir hukuk devletidir dünyada hiçbir ülke Türkiye'ye ayar vermeye kalkamaz." dedi.