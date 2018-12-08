Hiçbir Şirketin Sektörü Zehirlemesine İzin Vermeyiz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, can güvenliğini tehdit eden hiçbir cihazın piyasada bulunmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Hiçbir şirketin sektörümüzü zehirlemesine izin vermeyiz, göz yummayız. Böyle bir durumda en sert cezaları uygulamaktan kaçınmayız." dedi.

Yılmaz, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, doğal gaz dağıtımında kullanılan iç tesisatların standartlara uygunluğunun önemine değindi.

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınının ithalatla karşılandığını anımsatan Yılmaz, bu yapılırken uluslararası standartlara uygun cihazların kullanıldığını söyledi.

Yılmaz, özellikle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından doğal gaz tesisatına ve cihazlarına yetkisiz kişilerin müdahale etmemesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Buradaki hafif bir ihmal bile çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu işlerin dağıtım şirketinden sertifika almış yetkili iç tesisat firmalarına yaptırılması elzemdir. Doğal gaz aslında çok güvenli bir ısınma aracı ve konforlu bir kaynak ama genel kanı biraz daha farklı. Bu kanıyı cihazların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak değiştireceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda da lütfen işi ehline teslim etsinler ve Allah korusun sıkıntılı bir durumla karşılaşmasınlar." diye konuştu.

Burada önemli bir noktanın da iç tesisat firmalarının standart dışı malzeme kullanmamaları, dağıtım şirketinin bilgisi dışında fazlı hatlara ve sayaçlara müdahale etmemeleri olduğuna işaret eden Yılmaz, "EPDK olarak can güvenliğini tehdit eden bir hareket olduğu takdirde bunu piyasada bulundurmamız, kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir şirketin sektörümüzü zehirlemesine izin vermeyiz, göz yummayız. Böyle bir durumda en sert cezaları uygulamaktan kaçınmayız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, doğal gaz dağıtım yatırımlarında Türkiye'nin bir başarı hikayesi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Yıl sonuna kadar 500 ilçeye doğal gaz erişiminin sağlanmış olacağına dikkati çeken Yılmaz, "Dağıtım şirketlerimiz 130 bin kilometreyi bulan boru hatları ve 32 milyar lirayı aşan yatırımlarına yenilerini ekleyecekler. Çünkü gaz sektörümüzde hedefler bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 1 Eylül'de devreye alınan Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası ile Türkiye'nin bölgesinde "günlük doğal gaz ticareti yapılabilen bir borsa açan ilk ülke" olduğunu bildirdi.

Doğal gazın rekabetçi bir piyasa içinde objektif, şeffaf koşullar altında fiyatlanması ve günlük referans fiyatın oluşmasıyla gaz ticaret merkezi olma hedefine yönelik önemli mesafe alınacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Borsada geride bıraktığımız 3 aylık sürede yapılan piyasa işlemlerine ilişkin veriler de bu hedef yolunda bir hayli umut verici. Kasım sonu itibarıyla piyasa işlemlerinde toplam 700 milyon lirayı aşan bir işlem hacmi görüyoruz. Bu rakam eylül sonunda 115 milyon liraydı."