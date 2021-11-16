Hiçbir gideri yok, köylülerin geçim kaynağı oldu

SİİRT (İHA) - Siirt merkeze bağlı köylerde geleneksel yöntemlerle üretilen kaya tuzu, köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

Siirt merkeze bağlı Bayraktepe, Sağırsu ve Akdoğmuş köyü yakınındaki vadide doğal kaynak sularından çıkarılan tuz, sıcak havada işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor. Köylüler elde edilen kaya tuzunu, çevre illere satıyor.

Bayraktepe köyünde yaşayan İsmail Şehitoğlu, köylülerin geçimlerini bu yöntemle sağladıklarını söyledi. Şehitoğlu, "Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyü ile Sağırsu ve Akdoğmuş köylerinin ortak geçim kaynağı olan tuzun üretildiği tuz havuzlarının tuz kuyularının oradayız. Buradaki köylüler buradan geçimlerini sağlıyorlar. Su kuyusundan aldıkları suyla tuz havuzları oluşturmuşlar ve tuz havuzlarına su katarak burada yaklaşık 150- 200'e yakın tuz havuzu var. Burada yaklaşık 1 hafta boyunca bu sular güneşin altında bekletilerek tuza dönüşüyor. Daha sonra gelip buradaki tuzu topluyorlar kurumasını bekliyorlar sonra da torbalara koyuyorlar. Daha sonra bunu pazar yerlerine ve değişik illere çevre illere satış yaparak buradaki köylüler geçimlerini bu tuz kuyusundan sağlıyorlar. Burada üretilen tuzları torbaları 50 TL'den satılarak geçimini sağlıyorlar" dedi.

Havuzlarda üretilen kaya tuzu çuvalı 50 TL'den satılıyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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