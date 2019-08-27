27.08.2019 10:16

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, "Hiçbir devlet büyüğümüze hiçbir özel hediye verilmemiştir. Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur." dedi.



Yaman, son günlerde bazı kesimlerce ortaya atılan "Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden devlet büyüklerine yüksek meblağlı özel hediyeler alındığı" iddialarına ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

-"Tamamen iftiradır""

Son birkaç gündür bazı yayın organlarında görevden açığa alınan belediye başkanının da ağzıyla iftiraya dönük kasıtlı bazı haberlerin yayıldığını kaydeden Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir devlet büyüğüne kişiye özel yüksel meblağlı, amacını aşan hiçbir hediye verilmediğini söyledi.

"Bu bizim ne devlet geleneğimizde vardır ne de büyüklerimizin böyle bir şeye ihtiyaçları vardır." ifadelerini kullanan Yaman, şunları aktardı:

"Onlar da zaten böyle bir şeyi kabul etmezler. Bu tamamen iftiradır. Şehre gelen heyetlere zaman zaman şehirde telkari gibi üretilen ürünler sembolik olarak veriliyor. Bunlar da tek tek çok yüksek meblağlar değildir. Gelen heyetler kalabalık olunca bu ufak meblağlar farklı yekun tutabilir. Ancak hiçbir devlet büyüğümüze hiçbir özel hediye verilmemiştir. Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur."

Yaman, belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından yalan haberler yaptırılarak algı yaratılmak istendiğini söyledi.

- "Etik olmayan hiçbir hediyeyi hiçbir devlet büyüğüne vermiyoruz"



İddia edilen faturaların hepsinin heyetlere verilen sembolik hediyeleri ihtiva eden faturalar olduğunu, bu faturaların hem Sayıştay hem de Mülkiye Başmüfettişliğince incelendiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ortalama olarak belki en az bu ödeneği kullanan büyükşehir belediye başkan vekiliyim. Devlet büyüklerimiz bu şehre hizmet etmek, destek vermek için geliyor. Elbette teşekkür edeceğiz ama bu teşekkür ne özel bir hediyeyi ihtiva ediyor ne de pahalı bir hediyeyi. Biz sözle teşekkür ediyoruz. Gelen heyete de bu şehrin tanıtımı için broş, rozet, çok ufak bu şehirde üretilen telkari hediyeler veriyoruz. Bu bizim mevzuatımızda da var, örf ve adetlerimizde de var. Biz etik olmayan hiçbir hediyeyi hiçbir devlet büyüğüne vermiyoruz, zaten böyle bir şeye tenezzül edeceklerini de düşünmüyoruz."

"Ziyaretlerde çekilen fotoğraflar yanlış aksettiriliyor"

Vali Mustafa Yaman, bölgeye gelen devlet büyüklerinin esnaf, kanaat önderi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaş ziyaretinde bulunduğunu dile getirerek, "İş yerlerinde de evlerinde de ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerde çekilen fotoğraflar yanlış bir algıyla kamuoyuna yanlış aksettiriliyor. Örgüte müzahir olan siyasiler ise terörist cenazelerini geziyor, teröre destek veren kurumları ve aileleri geziyor. Bunlardan bahsetmiyorlar." dedi.

"Şehit yakınları ve garibanlar tekrar işe alındı"



Yaman, 19 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından, görevden alınan belediye başkanının işe aldığı aynı soyadı taşıyan akrabalarını işten çıkardığını söyledi.



İşten çıkartılan şehit ve gazi yakınları ve garibanları dün itibarıyla göreve aldıklarını belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Hiç ihtiyacı olmayan, görevden alınan belediye başkanının soyadını taşımakta olan onlarca akrabası olan kişiyi görevden aldık. Çünkü ihtiyaçları da yoktu. Belediyenin şirketine terör soruşturmasında 2,5 yılla yargılanıp cezaevinden yeni çıkmış kişiyi de görevden aldık. Onun ekibini de görevden aldık. Biz artık Mardin Büyükşehir Belediyesinde teröre destek veren hiçbir unsur barındırmayacağız. Hiçbir şekilde destek gitmeyecek. Halkın vergilerinden sağlanan bütçe, halkın hizmetlerine harcanacak diye söylemiştik. Son birkaç gündür bu gelişmeleri izleyen teröre müzahir olan çevreler bir algıya başladı. Bundaki amaç terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmak, teröre destek veren unsurlara cesaret vermek. Bir şekilde terör adına itibar suikastları yapmak. Buna müsaade etmeyeceğiz."

- "Bölgede artık huzur hakim, bu bazılarını rahatsız etti"



Mardin'de turizm alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini anımsatan Yaman, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın Mardin'e olan ilgileri ve destekleriyle eski parayla 1,4 katrilyon lira yatırım yapıldı. Bölgede artık huzur hakim, bu bazılarını rahatsız etti. Birkaç gündür kamuoyunda bir algı yürütülmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Mardin'de sağlanan huzurla geçen yıl turizm hareketliliğin çok güzel geçtiğini, bu dönemde 3,5 milyon turistin ağırlandığını bu yıl ise günübirliklerle 5,5 milyon turist hedefini tutturmayı arzu ettiklerini belirtti.

". Sokaklarımız, caddelerimiz ve otellerimiz dolu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan riyasetinde İçişleri Bakanlığı başkanlığında bu huzurun sürmesi için önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Yaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işin başında tabii terörle mücadele geliyor. Buna ilaveten şehirde kültür sanat ve spor faaliyetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın teveccühü ve İçişleri Bakanımızın onayı ile terörden soruşturma geçiren bazı belediye başkanlarının açığa alınması ve yerlerine vali görevlendirmesiyle görevlendirilen belediye başkanvekilleri, bu huzurun sürmesinde vatandaşlarla beraber güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu da bölgedeki insanı mutlu ediyor hem de bölgeyi gezmek isteyen turistleri memnun ediyor. Sokaklarımız, caddelerimiz ve otellerimiz dolu. Özellikle 1 Eylül'den itibaren de kendi misafirlerimize bile yer bulamayacak hale geliyoruz."

Kaynak: AA