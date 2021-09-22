Covid-19'la mücadelede en önemli silah aşının, antibiyotik kullanımı üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, kişinin vücudunda bakteriyel bir enfeksiyon var ve doktoru da önermişse kişinin antibiyotik kullanması gerektiğine dikkat çekiyor. Öte yandan antibiyotiğin kişiyi virüs enfeksiyonundan da korumadığını vurgulayan uzmanlar, antibiyotik kullanımının aşıya hiçbir zaman engel olmayacağını belirtiyor.

Dr. Songül Özer, kişinin vücudunda herhangi bir bakteriyel enfeksiyon varsa doktoru da öneriyorsa antibiyotik kullanılması gerektiğini belirterek "'Bakteriyel' kısmının altını çizerek söylüyorum; doktorunuz da öneriyorsa elbette antibiyotik kullanılması gerekir. Bu durum kişinin, ne aşı olmasına engeldir, ne de Covid geçirmenize engeldir." diye konuştu.

Antibiyotik kullanmak bağışıklık sistemini baskılamaz

Antibiyotik kullananların aşıdan muaf olabileceği şeklindeki görüşün yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Songül Özer, "Bu bakış açısı kesinlikle yanlış. Bu çok önemli bir soru. Aksine, tam tersi bir cümle söyleyeceğim size: Antibiyotik kullanmak bağışıklık sistemini baskılamaz, her şeyden önce buna cevap vereyim. Antibiyotiği gerekli olduğu zamanlarda kullanmalısınız. Antibiyotik, eczanelerde doktor reçetesi olmadan alınmıyor. Kendi kendinize gidip 'Ben antibiyotik almak istiyorum' dediğinizde hiçbir eczaneden alamazsınız. Antibiyotiğin gerekli olup olmadığını size doktorunuz söyleyecektir. Hatta doktorların bile belli branşta olanları, belli antibiyotikleri yazabiliyorlar. Bu konuda bile bir kısıtlama var." diye konuştu.

Hiçbir antibiyotik Covid'den korumaz

Bakteri enfeksiyonu nedeniyle kullanılan antibiyotiklerin hiç kimseyi Covid'den korumayacağını kaydeden Dr. Songül Özer, "Çünkü Covid hastalığı biliyorsunuz ki bir 'viral' hastalık. Antibiyotikleri ise biz doktorlar bakterilere karşı veriyoruz. Yani, farklı bir mikroorganizma grubuna karşı kullanıyoruz. Bu yüzden, kullanılan antibiyotik sizi virüs enfeksiyonundan korumaz. Antibiyotik kullanıyor olmanız, sizin aşı olmanıza engel teşkil edecek bir durum da yaratmaz." uyarısında bulundu.

Kronik hastalığı olanlar mutlaka açı olmalı

Dr. Songül Özer, kronik hastalığı olanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bizim bilerek bağışıklığını baskıladığımız bir grup var. Kronik hastalığı olanlar, kanseri olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, kemik iliği nakli yapılmış olanlar, lösemisi olanlar gibi gruptaki hastalara bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bu kişilerin kesinlikle aşı olması gerekir. Çünkü aşı olmadıkları ve bu virüsle karşı karşıya kaldıkları takdirde diğer insanlara göre bu kişilerin Covid-19'u çok daha ağır geçirdiklerine şahit oluyoruz. Maalesef kaybettiğimiz hastalar da bu gruptaki insanlardan ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz, enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarakbu gruptaki hastaların kesinlikle Covid-19'a karşı aşı yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz."

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