'Hiç PIN Kullanmasanız Daha İyi' Denebilecek, En Çok Kullanılan 20 PIN Kodu

İnternet güvenlik kuruluşu olan ESET, zaman zaman insanları yaşayabilecekleri güvenlik açıklarına karşı uyarıyor. Firma son olarak, çok sık kullanılan ve hemen herkesin tahmin ettiği PIN kodlarını açıkladı. Bu listeyi, ABD merkezli SANS Enstitüsü topladı.

En çok kullanılan 20 PIN kodu ise şöyle: 0000, 1004, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 2000, 2001, 2222, 4444, 3333, 4321, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888, 9999

Yapılan çalışmada, telefonların %26'sının bu PIN kodlarından biriyle açıldığı ortaya çıktı. Yani telefonların çalınması ya da kaybolması halinde hiç de güvende değiller. ESET İngiltere Güvenlik Uzmanı Jake Moore, bu PIN kodlarını kullananların kodlarını hemen değiştirmelerini istedi. Moore ayrıca insanların 4 rakamlı kodlar için genelde kolay hatırladıkları tarihleri kullandıklarını, 6 rakamlı kodlarda da yine kolay tarihleri seçtiklerini söyledi. Bu da kodların tahmin edilme ihtimalini artırıyor.

Güvenli PIN Kodu Nasıl Oluşturulur?

Jake Moore, güvende kalmak için de tavsiyeler verdi. Güvenlik uzmanı, "En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini hatta telefonda, arkasındaki üç haneli CVV numarası da dahil olmak üzere tüm kredi kartı bilgilerini bağırarak paylaştığını gördüm." dedi.

Moore, cihazların yedeklenmesini ve 'cihazımı bul' özelliklerinin kullanılmasını söyledi. Böylece cihaz çalınırsa, içerikleri uzaktan silmek mümkün oluyor. Moore, "Bu cihazı bir daha asla göremeyebilirsiniz, en azından suçlular cihazınıza giremez ve kişisel verilerinize ve bilgilerinize bakamaz" ifadelerini kullandı.