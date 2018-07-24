Hiç okula gitmeden 7 şiir kitabı çıkardı

Sivas'ta hiç okula gitmemesine rağmen kendi çabasıyla okuma-yazma öğrenen ve çevresinde şair kişiliğiyle tanınan 71 yaşındaki Mustafa Altınay, bugüne kadar 6 bin şiir yazarken 7 kitap çıkardı

SİVAS - Sivas'ta hiç okula gitmemesine rağmen kendi çabasıyla okuma-yazma öğrenen ve çevresinde şair kişiliğiyle tanınan 71 yaşındaki Mustafa Altınay, bugüne kadar 6 bin şiir yazarken 7 kitap çıkardı.

Sivas'ın Diriliş Mahallesinde tek katlı müstakil bir evde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Altınay imkansızlıklardan dolayı okula gidemedi. Geçimini inşaatlarda çalışarak sağlamaya çalışan Altınay ilk şiirlerini çimento torbalarına yazdı. Çevresinde şair kişiliğiyle tanınan ve okuduğu şiirlerle dost ve yakınlarının sevgisini kazanan Altınay 50 yılda 6 bine yakın şiir yazarken toplam 7 kitap çıkardı. Oku yazması iyi olmadığı için kızı Sümeyra Altınay'ın yardımıyla yazdığı şiirleri kağıda döktü.

Okula hiç gitmediğini anlatan Altınay,"Amcamın yanına gitmiştim bir kutu üzerinde bulunan yazıları gördüm amcama harfleri sordum ondan sonra okuma-yazma öğrenmeye başladım. İlk şiirlerimi çimento kağıtlarına yazdım. Fakat bu nedenle yaklaşık 600 şiirim kayboldu. 7 tane kitabım var. İki tane de çıkarmaya hazırlanıyoruz. 15 tane kitap daha çıkaracak şiirimiz var." dedi.

İmranlı'da 8 yıl kaldığını ve şiirlerinin kitap haline getirilmesinde büyük destek gördüğünü ifade eden Altınay,"Orada 4-5 kitabımın sponsorunu buldum. Burada bir kitabın sponsorunu bulamıyorum. Cumhurbaşkanımdan destek bekliyorum iki tane de kitap gönderdim. Çocuklarımıza, gelecek nesile bir şeyler bırakmak istiyorum. Her türlü şiirim var. Akrostiş var, satranç türü var, sicilleme var, lebdeğmez var, sarma şiiri var. Bunları hiç bilmeyerek yazdım, kafiye nedir bilmiyordum kendim öğrendim benim ustam yok" diye konuştu.

En büyük yardımcısı kızı

Mustafa Altınay'ın en büyük yardımcısı ise kızı Sümeyra Altınay babasının yazdığı şiirleri kağıda dökmesinde yardımcı olan Sümeyra,"Babam önce şiiri bir karalama yapıyor. Sonrasında temize çekiyoruz. Babam söylüyor, ben düzeltiyorum. Bazen onun okuyamadığı yerler oluyor ben söylüyorum. Temize çektikten sonra bilgisayara yazıyoruz. Babam okumayı kendi çabalarıyla öğrendi. Bazen harfleri karıştırıyor kendine göre harfleri biliyor. Çoğu kişi okurken sıkıntı yaşıyor ama en iyi çözümleyen benim çocukluktan beri sürekli şiirin içerisinde olunca yardımcı olmaya bu şekilde çalışıyorum" şeklinde konuştu.