Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

AKSARAY (DHA) - İSTANBUL'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Son anda kendilerini fark eden iş yeri çalışanlarına rağmen rahat tavırlarını bozmayan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih, Aksaray mahallesinde 29 Aralık 2021 tarihinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri  yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğin tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin önüne minibüsle geldikleri büyük bir rahatlık içinde içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşımaya başladıkları görüldü. Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Nedim B.(55), Yılmaz A.(28) ile Çağlar U.(31) gözaltına alındı.  Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler ilçelerinden çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

LOS ANGELES - Hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kokpitten çıkarıldı

LOS ANGELES - Hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kokpitten çıkarıldı

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title