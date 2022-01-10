Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AKSARAY (DHA) - İSTANBUL'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Son anda kendilerini fark eden iş yeri çalışanlarına rağmen rahat tavırlarını bozmayan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih, Aksaray mahallesinde 29 Aralık 2021 tarihinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğin tespit etti.