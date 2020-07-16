"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün Ayasofya sapasağlam işlevsel bir halde ayakta duruyorsa bütün kültür, inanç ve tarih zenginliğiyle dünya bunu 567 yıldır Ayasofya Camii'ni değerli bir emanet olarak sahiplenen, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur.

16.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:31

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün Ayasofya sapasağlam işlevsel bir halde ayakta duruyorsa bütün kültür, inanç ve tarih zenginliğiyle dünya bunu 567 yıldır Ayasofya Camii'ni değerli bir emanet olarak sahiplenen, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Diyanet İşleri Başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'nın 1500 yıllık geçmişi ile insanlığın en önemli kültür miraslarından olduğunu hatırlatarak, "Ayasofya 1453 yılından itibaren 481 yıl cami olarak hizmet etmiş ve önümüzdeki 24 Temmuz'dan itibaren yine cami olarak Müslümanlara ibadet noktasında, ancak herhangi bir inanç, mezhep, ırk ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Çünkü Ayasofya her inançtan insanın istifade edeceği, mimari yapısından, geçmişinden birşeyler öğreneceği çok önemli bir mirastır. Bu mirası korumak bize düşüyor. El birliği ile bu insanlık mirasını en güzel şekilde koruyacağız ve insanlığa hizmet etme, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etme noktasında katkılarımız ne olacak bu protokol ile onu ortaya koyup görev dağılımı yapıyoruz. Bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Sadece ülkemizden değil, dünyanın her yerinden Ayasofya Camimize ibadet etmeye gelen, ziyarete gelen milyonlarca insan olacak" diye konuştu.

Ayasofya Camii protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Ersoy, "Bu süreçte herkesin fikrini belirtmesi elbette normaldir ve saygıyla hepsine kulak verdik, veriyoruz. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı ve milletimiz tarafından da memnuniyetle karşılanan bu kararın üstünde değildir. Bugün Ayasofya sapasağlam işlevsel bir halde ayakta duruyorsa bütün kültür, inanç ve tarih zenginliğiyle dünya bunu 567 yıldır Ayasofya Camii'ni değerli bir emanet olarak sahiplenen, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur. Haçlı Ordusu'ndan tutun da 20'nci yüzyılda İstanbul'u işgal eden itilaf devletlerinin orduları tarafından bu muazzam mabede yaptıkları saygısızlık, verdikleri hasar derin bir utanç vesi olarak da tarihe not düşmüştür" şeklinde konuştu.

"AYASOFYA'NIN KORUNMASI GEÇMİŞİMİZE VEFA BORCUMUZDUR"

Ayasofya Camii'nin itinayla korunacağına vurgu yapan Ersoy, "Nasıl ki bugüne kadar Ayasofya'nın somut ve somut olmayan niteliklerini kapsayan evrensel değerine, özgünlüğüne sahip çıktıysak, bundan sonra da aynı özeni hep beraber göstereceğiz. Her şeyden önce milli ve manevi değerlerimizin bir gereği, geçmişimize olan da bir vefa borcumuzdur" diye konuştu.

Ayasofya Camii'ndeki din işlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütüleceğini hatırlatan Bakan Ersoy, restorasyon gibi faaliyetlerin bakanlık tarafından yerine getirileceğini açıkladı. Alınan üç karara ilişkin konuşan Ersoy, "Birincisi Ayasofya Camii eskiden olduğu gibi turistlere açık olacak ve ücretsiz olacak. İkinci olarak Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Üçüncü olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlığımız envanterinde bulunan orada hem ikona ve kilise eşyaları koleksiyonları, İslami dönem koleksiyonları, türbe eşyaları koleksiyonları, taş eserler koleksiyonları ve sikke koleksiyonu gibi pek çok Hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Dünya
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu Güncel
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim Güncel
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce...
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
10-15 kağıt toplayıcısı, tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya için işbirliği protokolü imzalayacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya için işbirliği protokolü imzalayacak
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Fatih Sultan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Sıla Hadise Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 13:52:50. #1.14#
title