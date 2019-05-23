Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu, "Hiç kimse fitnenin fitilini Diyarbakır'dan ateşleyebileceğini aklından geçirmesin." dedi.

Kendilerini Gönül Mimarları İnisiyatifi olarak adlandırılan bir grup, merkez Sur ilçesi tarihi Çiftkapı'da bazı basın yayın organlarında yer alan yeni parti ve oluşum iddialarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Arslanoğlu, bazı kişi ve oluşumların yeni parti kurarak fitne çıkarma peşinde olduğunu ve bunu da Diyarbakır'da düzenleyecekleri programla başlatmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bazıları, ülkemizin bu kadar çok düşmanı varken, yeni partiler ve oluşumlar peşinde olduklarını artık açık açık ifade ediyorlar. Vefasızlığın ve kadir bilmezliğin en somut örneğini teşkil eden, birlik ruhundan nasiplenmemiş bu zihniyetin mümessilleri, çıkmışlar bölgedeki mütedeyyin Kürtlerin desteğini alabileceklerini düşünerek bu işe bölgenin kalbi konumundaki Diyarbakır'dan start verecekleri havasını estirmişlerdir. Bu kadim şehrin Diyarbakır'ın kapıları ve hatta gönüllerimizin kapıları dışarıdan gelen tüm misafirlerimize ardına kadar açıktır. Ancak bizler, bu kadim şehrin gerçek sakinleri, bölünmez bütünlüğümüzün bu şehirdeki teminatı olan Diyarbakırlılar, buradan Türkiye'nin mührü olan Diyarbakır'dan haykırıyoruz, ve diyoruz ki; hiç kimse, fitnenin fitilini, bu şehirden ateşleyebileceğini aklından bile geçirmesin."

Amacı bölücülük olanların bu şehirden eli boş döneceğini aktaran Arslanoğlu, memleket sevgisinden nasibini almamışların bu şehre gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Arslanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayrak sevgisinden nasibini almamışlar, dirliğimizi bozmak, dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler, kutlu davamızı sırtından hançerlemek isteyenler bu şehre gelmesin. Bu düşünceleri taşıyıp bu şehre gelenler, kendilerine taraftar ve destekçi bulamazlar. Size burada ekmek çıkmaz. Burası Diyarbekir, burası peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır. Peygamber ve sahabe neslinin oluşturduğu bir toplumdan, bölücülere ve bozgunculara destek çıkmaz. Eğer böyle bir tasavvurunuz varsa şimdiden vazgeçin ey vefasızlar. Bu şehirden size ekmek çıkmaz. Yüreğinde samimiyet olan bütün dava kardeşlerimizi bugün, liderimizin ve onun önderlik ettiği davanın etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin."

"Erdoğan'a minettarız"

Arslanoğlu, hak namına attığı her adımda, liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını, şuana kadar yaptığı büyük hizmetler, örneği görülmemiş icraatlar ve omuzladığı ağır yük sebebiyle Erdoğan'a müteşekkir, duacı ve minnettar olduklarını söyledi.

Gün hayatını ümmetin kurtuluşuna adayan, vefakar ve fedakar liderlerine destek olma, yanında olma, duacısı olma günü olduğunu kaydeden Arslanoğlu, bu ince ruhlu insanı incitmenin ancak insafsızlıkla ifade edilebileceğini belirtti.



"Ortada, ülkeyi bölmek isteyen, bu yolda her türlü fenalığı mübah gören ve avuçlarını ovuşturan hainler dururken bunlara karşı bir olup birlikte mücadele etme yerine, rotasını şaşıran, başka beklentilerin peşine düşüp, hevasının esiri olan bir takım zevatın, düştüğü körlük kuyusundan çıkamamalarıdır." diyen Arslanoğlu, zamanın vatan hainlerine, dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olma, kutlu davaları etrafında kenetlenme zamanı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA