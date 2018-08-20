Hiç görmediği şehit babasıyla mezarda bayramlaştı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 9 aylık kızı Zeynep Hüma annesiyle birlikte Kurban Bayramı öncesi şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaştı

Şehidin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken baba Mehmet Kılıç, "Oğlum şehit olduğunda Zeynep dünyada değildi onu hiç görmedi ama vatan sağolsun" dedi

ADANA - Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 9 aylık kızı Zeynep Hüma annesiyle birlikte Kurban Bayramı öncesi şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesi Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği şehit yakınları ile doldu taştı. Şehitlerin en küçük ziyaretçisi ise babasını hiç görmeyen 9 aylık Zeynep Hüma Kılıç oldu. Babası Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç Fırat Kalkanı Harekatı'nda 8 Şubat 2017 yılında çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Kılıç şehit olduğunda eşi Hasret Kılıç 3 aylık hamile olduğu için kızını hiç göremedi. Şehit dünya gözüyle kızını hiç göremedi ancak o bugün Kurban Bayramı öncesi babasını kabri başında ziyaret etti. Babasının mezarı başında annesinin kucağında oturan Zeynep Hüma şehit babasının bayramını kutladı. Şehit kızının ağzından ara sıra baba sözcüğü döküldüğü duyuldu. Şehidi babası Mehmet annesi Fatma Kılıç'ta yalnız bırakmadı. Fatma Kılıç torununu kucağına alarak gözyaşlarına boğuldu. Konuşamayan Kılıç, torununa sarılarak teselli olmaya çalıştı. Baba Kılıç'ta torununa severek "Sadece vatan sağolsun diyorum başka bir şey demiyorum. Oğlum kızını hiç görmedi o şehit olduğunda eşi torunuma hamileydi" diye ağladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ta şehitliği ziyaret ederek şehit eşine ve kızına karanfil verdi.