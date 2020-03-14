Hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlıkla suçlanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlıkla suçlanıyor - Haber
Atatürk Üniversitesi, Bursa, Güncel

Hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlıkla suçlanıyor

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Batuhan Pala (22), hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlık yapmakla suçlanıyor.

14.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:11
Hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlıkla suçlanıyor

 

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Batuhan Pala (22), hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlık yapmakla suçlanıyor. Hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Pala, suçsuzluğunu ispatlamak için hukuk mücadelesi başlattı. Batuhan Pala, "Bursa'da birinin evi soyulmuş. Takı kutusunda parmak izim çıkmış. Değil Bursa'ya, sınır illerine bile gitmedim. Erzurum'da yazın dayımın Oltu taşı tespih ve takı satan iş yerinde çalışıyordum. Türkiye'nin dört bir tarafına hediyelik eşya alıp götürüyorlardı. Belki parmak izimin çıktığı o kutu bu kutulardan biridir. Bursa'ya rüyamda bile görmedim" dedi.Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde geçen yıl 13 Şubat günü, R.G.'nin evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, siyah-gri renkli takı kutusundaki 500 TL ile bir çeyrek altını çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı incelemede, kutunun üzerinde parmak izi bulundu. Çalışmayı derinleştiren polis, parmak izinin Erzurum'da oturan Batuhan Pala'ya ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Pala'ya cep telefonundan ulaşan polis, olayla ilgili kendisine bilgi verdi. Bursa bir yana Erzurum'a komşu illere dahi gitmediğini belirten Pala, kendisini arayan polisin, dolandırıcı olduğunu zannetti. Polise hakaret eden Pala, telefonu kapadı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra Pala, bu kez Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden arandı. Durumun hala dolandırıcılık olduğunu düşünen Pala, "Gerçek polisseniz gelip beni evden alırsınız" diyerek telefonu kapattı. 15 dakika sonra eve giden polis ekipleri, annesine Batuhan Pala'yı sordu. O sırada evde olmayan Pala, annesinin uyarısı üzerine karakola giderek ifade verdi. Büyük şok yaşayan Pala, kendini aklamak için çalmadık kapı bırakmadı. Gittiği dershane, okul, kafe ve birçok iş yerine müracaat edip, hırsızlık olayının yaşandığı tarihte Erzurum'da olduğunu ispatlamak için kamera görüntülerini isteyen Pala'ya herkes görüntülerin en fazla bir ay kaldığını ve o tarihe ait hiçbir görüntü bulunmadığını söyledi. Kara kara düşünmeye başlayan Pala, Erzurum ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameralarının incelenmesini istedi.SUÇSUZ OLDUĞUNU İSPATLAMAYA ÇALIŞIYORNecmiye- Nurullah çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Batuhan Pala, bir kabus yaşadığını ve uyanmak için mücadele ettiğini söyledi. Yüz kızartıcı bir olayla suçlandığını ve geleceğinin karartılacağını ifade eden Pala, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Erzurumlu ve üniversite öğrencisiyim. Güzel bir gelecek kurmak için gece-gündüz demeden derslerime çalışıyorum. Çevremde örnek biri olarak gösteriliyorum. 2019'un Temmuz ayında beni telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıtıp Bursa'da bir hırsızlık olayına karıştığımı söyledi. İnanmadım. Çünkü; hayatımda Bursa'ya gittiğim yok. Dolandırıcı sandım ve telefondaki kişiye, 'Dolandırıcı da olsanız işinizi iyi yapın. Çünkü ben Bursa'ya hiç gelmedim' dedim. Hatta hakaret bile edip telefonu kapattım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kez Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden aradıklarını ve Bursa'da hırsızlık suçuna karıştığımı söylediler. Ben yine dolandırıcı sanıp kendilerine hakaret ettikten sonra, 'Eğer gerçek polisseniz gelip beni evden alırsınız' dedim. 15 dakika sonra polis eve gelince olayın ciddiyetine vardım. Polisler bana, Bursa'da yaşayan bir kişinin evine hırsız girdiğini ve içinde bulunan 500 TL ile bir çeyrek altının çalındığı hediyelik kutunun üzerinde parmak izimin çıktığını belirtti. Ben de verdiğim ifademde Bursa'ya hiç gitmediğimi böyle bir şeyin mümkün olmayacağımı söyledim."'KAMERALARI İNCELERLERSE, GÖRECEKLER'Bahsedilen tarihlerde Bursa'da olmadığını ve hayatı boyunca Bursa'nın komşu illerine bile gitmediğini söyleyen Pala, mobese kameralarının görüntülerinin incelenmesini istediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sonra aklıma, dayımların Erzurum'da hediyelik eşya satan dükkanında çalıştığım geldi. Sattığımız ürünleri hediye paketlerinden içine koyduğumuzu ve o kutunun da bunlardan birinin olabileceğini anlattım. Fakat Bursa'da evi soyulan beyefendi karşı ifadesinde kendisinin de Erzurumlu olduğunu ve evine böyle bir hediye almadığını söylemiş. Ne yapacağımı şaşırdım. Hırsızlığın yaşandığı tarihte Erzurum'da olduğumu ispatlamak için o tarihte gittiğim dershaneye müracaat edip görüntüleri istedim. Ama görüntülerin en fazla bir ay durduğunu sonra kendini sildiğini söylediler. Bunun üzerine geçtiğim her noktadaki kamera görüntülerine baktım hepsi aynı şekildeymiş. Erzurum ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden ricam, mobese kameralarını incelesinler ve benim o tarihte Erzurum'da olduğumu göreceklerdir."GELECEĞİMİ KARARTMASINLAR

"Allah'ım böyle bir şeyi kimseye yaşatmasın" diyen Batuhan Pala, yapılan suçlama ile hayatının karartıldığını belirterek, "Haziran'ın 11'inde mahkemem var. Hakkımda 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Sonuçta öğrenciyim. Bir kariyerim ve gelecek planlarım var. Böyle bir şey başıma geldiği için çok üzgünüm. Umarım hiçbir Türk evladının başına gelmez. Gülmeyi unuttum. Elim, kolum bağlı. Devlet büyüklerimin yardımını istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Haber
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Berat Albayrak Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Uğur Akkuş Hülya Avşar Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Ali Palabıyık Nihat Özdemir Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Açıklama Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlıkla suçlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:24:17. #1.15#