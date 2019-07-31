Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

Çorum'da, traktörüyle Sungurlu'nun hiç dışına çıkmadığını iddia eden traktör sahibi, kendisine İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığına dair ceza kesildiğini belirterek cezanın iptal edilmesini istedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Kavşut köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Tombuloğlu, 1998 model olan ve kendisinin tarla sürme ve yük taşımada kullandığı 19 SU 427 plakalı traktörüne 27 Nisan 2018 ve 4 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolu Gerede Gişesi'nden kaçak geçiş yaptığına dair para cezası yazılması üzerine şaşkına döndü.

Traktörünün Sungurlu dışına hiç çıkmadığını iddia eden Tombuloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğü A.K.M. Başmühendisliği tarafından traktörüm İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı için adıma ve traktörümün plakasına 23,75 TL ve 230 TL olmak üzere toplam 253, 75 TL ceza kesildiğine dair makbuz gönderildi. Bu olay karşısında şaşırdık. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltip cezayı iptal etmesini istiyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA