Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor
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Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor

11.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:14

Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor Semt pazarında lise bitirdi, inşaatta çalışarak üniversite okudu, güvenlik görevlisi olarak yüksek lisans yaptı, hedefi doktora Semt pazarında lise bitirdi, inşaatta çalışarak üniversite okudu, güvenlik görevlisi olarak yüksek lisans yaptı, hedefi doktora.

Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor

Semt pazarında lise bitirdi, inşaatta çalışarak üniversite okudu, güvenlik görevlisi olarak yüksek lisans yaptı, hedefi doktora

SİVAS - Semt pazarında lise bitirdi, inşaatta çalışarak üniversite okudu, güvenlik görevlisi olarak yüksek lisans yaptı, hedefi doktora.

Sivas'ın Gürün ilçesinde özel bir banka şubesinde güvenlik görelisi olarak çalışan Levent Ateş, eğitim aşkı ile dikkat çekiyor. Ateş, semt pazarında harçlığını kazanarak lise bitirdi. Ekonomik imkansızlıklara rağmen inşaatlarda çalışarak iki farklı üniversiteden mezun oldu. Güvenlik görevlisi olarak iş hayatına atıldıktan sonra da yüksek lisans yaptı. Şimdi ise doktora yapmaya hazırlanıyor.

İçindeki eğitim aşkının hiç sönmediğini belirten Ateş, 10 yaşından bu yana hiç ara vermeden kitap okuduğunu belirtip, "10 yaşında kitap okumaya başladım. Binlerce kitap okudum. Hiç ara vermeden okuyorum. İlköğretimime Celal Bayar ilkokulunda tamamladım, Lise eğitimimi Hacı Mehmet Sabancı Lisesinde tamamladım. Bu süreçte semt pazarlarında çalıştım. Üniversite yıllarına kadarda inşaatta çalıştım. Lise eğitiminden sonra özel güvenlik sertifikası aldım ve bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Hem okuyup hem çalışma imkanım olmadığı için eğitimime uzaktan eğitim yoluyla devam ettim. İlk önce Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım bölümü önlisans bölümünü bitirdim. Daha sonra Anadolu Üniversitesi, İktisat bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra Ahmet Yesevi Türk- Kazak Üniversitesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümden de mastar eğitimimi tamamladım. Ülkeme daha iyi hizmet edebilmek için gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Tek hayalim ülkeme daha iyi işlerde, daha iyi görevlerde hizmet edebilmek" şeklinde konuştu.

Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor
Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor
Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor
Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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