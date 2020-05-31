"Hiç birşeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok"
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"Hiç birşeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok"

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da takımdaki düşüş, korona virüs süreci ve ekonomik konuda yaşanan sıkıntılarla alakalı değerlendirmelerde bulunan Kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Sonuç ve şartlar ne olursa olsun sahaya 11 kişi de olsa çıkıp aslanlar gibi mücadele edecek bir oyuncu...

31.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:51

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da takımdaki düşüş, korona virüs süreci ve ekonomik konuda yaşanan sıkıntılarla alakalı değerlendirmelerde bulunan Kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Sonuç ve şartlar ne olursa olsun sahaya 11 kişi de olsa çıkıp aslanlar gibi mücadele edecek bir oyuncu grubuna sahibiz. Hiçbir şeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok" dedi.

Önemli oyuncularını göndererek havalarını yitirdiklerini kaydeden Ravcı, "Havamızı kaybettik, omurgayı etkileyecek değişiklikler oldu. Devre arasında Sergen hocayla yolları ayırdıktan sonra kritik tercihler yaptık. Teknik adam tercihleri bazı oyuncuların takımdan ayrılması ve yeni gelenlerin uyumu. İkinci yarı hiç kazanamadık. Tüm bu kötü sonuçlara bir izah gerekiyorsa aldığımız risklerin bir Anadolu kulübü için biraz fazlaca olduğunu söylemek sanırım zor olmaz. Bunun yanında biz, taraftar, şehir havamızı kaybettik. Arkamıza aldığımız rüzgar bu kez ters esti. Her şey üst üste geldi. Hakem hataları, kötü sonuçlar, ekonomik sorunlar ve koronavirüs süreci. Bugünden sonrasına bakacak olursak, şartlar eşitlendi. Formda olan takımla formsuz olan ekip arasında fark kalmadı. Bence bu bizim gibi takımlar için bir avantaj olabilir. Hikmet hoca ve futbolcularımızın baktığı bu. Şimdi buradan nasıl çıkabiliriz. Hepimizin üzerinde durduğu konu bu" dedi.

"YORUMLARI HAYRETLE DİNLİYORUM"

Koronavirüs sürecini su istimal edip liglerin oynanmaması yönünde bir algı oluşturmakla suçlanmaları konusuna da yanıt veren Ali Ravcı, "Bazı yorumları hayretle dinliyorum. Ortada kötü giden bir şeyler varsa eleştiriyi hep normal karşılarım. Ama koronavirüs testiyle alakalı yapılan bir yorum bizleri çok üzdü. Sağlıkla alakalı bir şey bu. Futbolun, paranın küme düşmenin kalmanın ötesinde bir şey bu. Biz kulübümüzde kader birliği yaptığımız arkadaşımızın oyuncumuzun testi pozitif çıkmış üzülürken, insancıl bir geçmiş olsun beklerken, bunu kümede kalmak için bahane etmekle suçlanıyoruz. Eleştirelim ama insanlığımızı kaybetmeyelim." İfadelerini kullandı.

"11 KİŞİ DE KALSAK SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Ravcı takımdaki son durumu da değerlendirerek, şunları söyledi: "Son yapılan testlerde sadece bir oyuncumuzun pozitif vaka olduğu görüldü. Diğer isimlerin aramıza dönecek olması büyük bir sevince neden oldu. Son dönemlerde ekonomik sıkıntılarla alakalı, yine ligler oynanmalı mı oynanmamalı mı, küme düşme olsun ya da kaldırılsın gibi tekliflerle alakalı, gerek hocamızın gerek başkanımızın bir takım değerlendirmeleri oldu. Bütün bunlar sanki Yeni Malatyaspor kaçak güreşip bu ligi kısa yoldan bitirmeyi hedefliyor gibi bir algı oluşturdu. Ama gerçekte öyle değil. Başkan maddi kaynak bulmak için gerekli görüşmeleri yürütüyor. Hocamız 3 haftadır takımla beraber yatıp kalkıyor. Futbolcularımızın açıklamaları var futbolu özledik diye. Yeni Malatyaspor olarak çok net söylüyorum ki kalan 8 maçımızı oynamak ve sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz. Biz sadece şartlar ve zamanlama olarak fikrimizi söyledik. 11 kişi bile olsak sahaya çıkacağız ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Hiçbir mazeretin bahanenin arkasına sığınmadan bu ligde kalacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA

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