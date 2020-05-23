Hiç bir şey sağlık çalışanlarını yıldırmadı
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Hiç bir şey sağlık çalışanlarını yıldırmadı

Dünya korona virüs salgını karşısında zorlu bir sınavdan geçerken, insan sağlığı için en ön safta yer alan gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları bütün risklere rağmen, büyük fedakarlıklar yaparak hastalara şifa olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Hiç bir şey sağlık çalışanlarını yıldırmadı
23.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:42

Dünya korona virüs salgını karşısında zorlu bir sınavdan geçerken, insan sağlığı için en ön safta yer alan gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları bütün risklere rağmen, büyük fedakarlıklar yaparak hastalara şifa olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Türkiye'de salgınla mücadele ederken korona salgınına yakalanan sağlık çalışanları tedavilerinin ardından görev yerlerine dönmek isterken, sağlık çalışanları yaşadıkları süreci duygu dolu sözlerle anlattı. Salgının gücünü yitirmeye başladığı bu günlerde, vatandaşların evde izole olmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Sağlık personellerimiz de yeterince yoruldu. Çok sabırlı, fedakar ve çok da özveri ile çalışıyorlar. Hatta bir kısım sağlık personelimiz de salgına yakalandı. Ailelerinden ayrı, çocuklarından ayrı günlerce otellerde kalarak çok fedakarca performans sergiledi. Aslında onlarında hakkını ödemek adına onların da çok fedakarca yaptıkları tüm çalışmaların hakkını ödemek adına vatandaşlarımızın izolasyona devam etmelerini kendilerinden hassaten rica ediyorum. Ayrıca bu süreç içerisinde başarıyla bu işi yürüten tüm sağlık personeline, hekimden, hemşiresinden, güvenlik personeline kadar herkese de şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onlar her biri bir nefer olarak bu sistemin önemli bir parçası ve onlar bu süreci çok başarılı yürüttüler hepsine tekrar sevgilerimi ve şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Diğer yandan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli salgın bölümü koordinatör Hemşiresi Selma Kahraman, salgınla mücadelenin başladığı ilk günden beri sağlık çalışanlarının çok fedakarca çalıştığını dile getirdi. Birçok arkadaşlarının acil servis ve servisi düzenlemek için, evlerinden uzak kalarak gece gündüz demeden taşın altına elini koyduklarını ifade eden Kahraman, "Kliniklerde çalışıp pozitif çıkan arkadaşlarımız tedavi sürecine alındı. Bu arada başka klinikteki arkadaşlarımızı takviye olarak çektik. İyileşip geri döndüklerinde tekrar salgın bölümünde çalışmak istediklerini söylediler. İlk korona ile karşılaştığımız süreçlerde iki sorumlu hemşirem, 2,5 ve 3 yaşında çocukları var. Aile ve çocuklarından ayrılıp bu süreçte kesinlikle bulunmak istediklerini söyledi. Bu salgın sürecinde de kimse elini çekmedi. Herkes ailesinden bile ayrı kalarak gerçekten bu savaşa hazır oldu. Ben buradan bütün meslektaş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunu biz bir ekip olarak başarıyoruz. İnşallah daha güzel günlere birlikte gideceğiz" diye konuştu.

Hemşire Ümit Uluçay ise, "Tedavi süresince hastalarımıza bir umutla, nasıl şifa olabiliriz diye düşünürken onlarda bizlere adeta bir kardeş, ağabey, kızı, oğlu gibi bize bu gözle bakıyor. Tedavi sürecinde izole oldukları için, tek başlarına kaldıkları için yeri geldiğinde ana, baba, evlat gibi her şey siz oluyorsunuz. Biz bu süreçte onların şifa bulması için elimizden geleni yaptık. İnşallah bunu başardık. Kendilerinde çok güzel izler bırakmışızdır. Herkese buradan şifa diliyoruz. Geri dönüşümlerde bunu anıyoruz. Bu süreci de ülkemizde başarılı bir şekilde atlatırız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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