Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu

Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu Sivas'ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu Sivas'ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu.

23.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:44

Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu

Sivas'ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu.

Sivas'ta kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan 56 yaşındaki Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, bir çok kişi gibi Covid-19 salgını nedeniyle uzun süre evinden dışarı çıkmadı. Evinde ailesi ile birlikte vakit geçiren Seyidoğlu, eniştesine şaka yapmak için bir video çektirdi.

Kızı Feray Seyidoğlu tarafından çekilen videonun ilk bölümünde Seyidoğlu bir koşu bandının üzerinde koşarmış gibi görülüyor. Bu sırada görüntüye "Yoruldum, yoruldum. Bugün eniştem bana sürpriz yapmış. Koşu bandı almış. Öldüm yoruldum. Ben de çekip size göndereyim dedim. Bu nasıl koşuydu böyle, öldüm. Canlarım seviyorum sizleri" sözleri yansıdı. Görüntünün ilerleyen bölümünde ise ev hanımının aslında bir koşu bandının üzerinde değil de içerisine sıvı deterjan dökülmüş bir tepsi olduğu anlaşıldı.

Feray Seyidoğlu çektiği esprili videoyu önce aile mesajlaşma grubunda paylaştı. Videoyu beğenen aile fertleri farklı sosyal paylaşım gruplarında da paylaştı. Birçok kişiye ulaşan video İnternete de düşünce Yasemin Seyidoğlu biranda fenomen oldu. Bu durum Seyidoğlu'nu bir hayli rahatsız etti. Çekilen video esnasında giydiği elbiselerini bir daha görmek istemeyerek çöpe attı.

Amacı ailesini neşelendirmekti

Yasemin Seyidoğlu, amacının İnternete çok izlenmek olmadığını, sadece ailesini neşelendirmek için videoyu çektiğini belirterek, "Ben bir video çektirdim ama dağılsın diye çektirmedim. Çocuklarım ve torunlarım isteyince çektim. Dışarıda çıkamıyorlar. Bende hadi yapalım dedim. Hoşumuza gidince yeğenlerimin olduğu aile mesajlaşma grubumuz var. Onlara atayım birde onlar neşelensin dedim. Nasıl olduysa video dağıldı. Ama benim dağıldığından haberim yok. Telefon ediyorlar 'sen fenomen olmuşsun' diyerek. Şaşırdım, delirdim. Sonra kızlar baktılar İnternete düşmüşüm. Benim amacım oralara düşmek değildi, ben sadece ailemi neşelendirmek amacıyla çektim" dedi.

Video yayılınca şoka girdi

Seyidoğlu, videonun İnternet düştüğünü öğrenince şok yaşadığını belirtip, " Şoka girdim, nasıl oldu onu da bilemedim. Mutlu olamadım. 'Ne kadar güzel olmuş' dediler. 'Ne kadar doğal çekmişsin. Hiç üzülme' dediler. Tepsinin içine yağ ve deterjan koydu torunlarım. Bende onu yapmaya çalıştım. Hoşumuza gidince yeğenlerime de atayım onlarda neşelensinler dedim. Koşu bandı gibi yaptım. Şalvarımı ve tülbentimi attım. Onları giymekte istemiyorum, görmekte istemiyorum. Bu videonun bu derecede böyle dağılmasını beklemezdim. Böyle videolar var ama daha gelmeyecek. Kızım videoyu çekti" diye konuştu.

Aile grubuna attı, bir anda her yere yayıldı

Kızı Feray Seyidoğlu, şaka maksadıyla çektikleri videosunu aile mesajlaşma grubuna attıktan sonra biranda her yere yayıldığını ifade edip, "Annemin videosunu ben çektim. Bende başka bir yerde görmüştüm. Bunu yere döküp yapıyorlardı, tepsiye değil. Bende anneme 'Bunu yerden temizlemesi zor olur. Gel bunu tepsiye dökelim yapalım' dedim. Ondan sonra tepsiye döktük. Biz şaka olsun diye çektik, Koronadan dolayı zaten evde çok sıkılıyorduk. Sonra videoyu çektik. Sonra kendi mesajlaşma grubumuzda paylaştık. Oradan da her yere paylaşılınca her tarafa yayılmış. Bazı fenomenlerin sayfalarından kaldırmak için çok uğraştım. Bazılarını kaldırdık ama sonra baktık ki bunun önüne asla geçemeyeceğiz, bıraktık. Benim için sorun yok gayet güzel video ama annem üzüldüğü için çabaladım" şeklinde konuştu.

Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Mustafa Varank Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Ersin Korkut Tuba Büyüküstün
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Uçak İzmir Bayram
Şu an buradasınız: Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:45:01. #1.14#
title