HİÇ başvuru süreci başladı

28.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:39

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'nin 8'incisi için başvuru süreci başladı. BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, "Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları var" dedi.