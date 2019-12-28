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HİÇ başvuru süreci başladı

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'nin 8'incisi için başvuru süreci başladı.

28.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:39
HİÇ başvuru süreci başladı

Derneği'nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'nin 8'incisi için başvuru süreci başladı. BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, "Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları var" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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