Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrenciler için hibrit eğitim modeli gündeme geldi. Harmanlanmış eğitim olarak da bilinen hibrit model, geleneksel ve online eğitim metodlarını biraraya getirerek uygulanır. Peki, hibrid nedir?

Hibrit eğitim, karma ve karışık öğrenme adlarıyla da anılır. Covid-19 virüsünün pandemiye neden olmasıyla gelişmiş birçok Avrupa ülkesi uzaktan eğitime geçmişti. Türkiye'de bu süreci uzaktan eğitim ile geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise yeni düzende hibrit eğitim modeli üzerinde duruyor.

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrid kelime anlamı olarak ''melez'' demektir. Ancak günümüzde farklı anlmalarda ve şekillerde kullanımı mümkün.

Hibrid - Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.

Melez (biyoloji) - Hibrid olarak da bilinir, iki farklı Hayvanın veya bitkinin birleşmesinden ortaya çıkan yeni tür.

Melez (bitki) - Çamgiller (Pinaceae) familyasından Larix cinsini oluşturan yaprakdöken iğne yapraklı ağaç türlerin ortak adı.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit öğrenme geleneksel eğitim yönteminin online eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve birlikte kullanılması anlamına geliyor. Harmanlamış öğrenme olarak da tanımlanıyor.

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması demektir. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanır.

Bu sistemde öğrenciler bir nevi kendi kendilerinin öğretmeni olacaklar. Velilere de bu noktada büyük görevler düşecek. Sistemde online dersler, videolu eğitim ve sınavlar yer alıyor.