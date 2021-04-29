Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de
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Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de

Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Fiat'ın ikonik modeli 500, hibrit motorlu versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Fiat'ın ikonik modeli 500, hibrit motorlu versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Fiat açıklamasına göre, Yeni Fiat 500, 2021 yılında da tarzından ve sürüş keyfinden ödün vermeden, tasarımı, yaşam stilini, doğayı düşünen incelikli teknolojilerle daha ekonomik ve çevreci yeni hibrit motor ile buluşturuyor.

179 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 1.0 litrelik, 70 HP'lik hibrit motorlu Fiat 500, Cult, Dolcevita, Sport ve Dolcevita versiyonda sunulan cabrio gövde seçeneği ile farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. Fiat 500, tasarım ayrıntılarıyla ikonik modelin karakteristik özelliklerini korurken, çağın gereksinimi olarak çevreci ve ekonomik olduğunun altını çiziyor.

İkonik, teknolojik ve hibrit

Fiat 500'de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde 20'lik yakıt tasarrufu sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, karbondioksit emisyon seviyesinde de yüzde 21'e kadar düşüş sağlıyor. Fiat 500'ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak enerji üretip yeniden kullanılmak üzere 12 voltluk lityum bataryasında enerji depolanıyor. Böylelikle 500, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon miktarlarını azaltıp çevreyi gözetiyor.

Yeni Fiat 500, modern teknolojinin tüm ögelerinden de yararlanıyor. Modelin giriş seviyesi olan Cult versiyonda, Led DRL, elektrikli gövde rengi yan aynalar, vintage gösterge, 15 inçlik alaşımlı jantlar ve projeksiyon tipi farlar bulunuyor. Ayrıca Bluetooth ve USB bağlantısını destekleyen 5 inç dokunmatik ekran, 6 adet hoparlör ve hız sınırlayıcı da Cult versiyonda standart olarak yer alıyor. Dolcevita versiyonda tüm bunlara ek olarak, cam tavan, ön ve arka tamponda krom detaylar, çamurluk üzerinde "Dolcevita" logosu bulunuyor. Kabinde ise dokunmatik ekranlı 7 inçlik AndroidAuto/Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli ve otomatik klima, 16 inç alaşımlı jantlar, sis farları ve yağmur-karanlık sensörleri standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor.

Yeni hibrit Fiat 500'ün Sport versiyonunda ise 16 inç alaşımlı jantlar, spor direksiyon simidi, çamurluk üzerinde "Sport" logosu, otomatik klima, 7 inçlik Android Auto/Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 50/50 katlanır arka koltuklar, hız sınırlayıcı&cruise control bulunuyor. Kabin içinde ayrıca, 7 inç TFT gösterge paneli ve kontrol paneli yer alırken, Sport versiyonda sis farları ve yağmur-karanlık ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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