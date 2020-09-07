Hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitim sistemi nedir? 2020 hibrit eğitim modeli nedir?
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Hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitim sistemi nedir? 2020 hibrit eğitim modeli nedir?

Koronavirüs sebebiyle online eğitime geçilmiş ve okulların açılması halinde uygulanacak eğitim merak konusu oldu. Hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitimi nasıl olacak? Hibrit eğitimi modeli nedir?

Hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitim sistemi nedir? 2020 hibrit eğitim modeli nedir?
07.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:22

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni dönem okullarda uygulanacak hibrit eğitimi konusunda açıklamalar yaptı. Peki, hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitimi nasıl uygulanacak?

HİBRİT EĞİTİMİ NEDİR?

Geleneksel öğrenme yöntemidir. Hibrit eğitim, 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' şeklindedir. Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitim sistemi nedir? 2020 hibrit eğitim modeli nedir?

BAKAN SELÇUK HİBRİT EĞİTİMİ HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Bakan Selçuk şunları söyledi; "Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."

sözlerine devam eden Selçuk; "Bunun için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bir tecrübemiz oluştu. EBA'ya eklenecek ve çıkarılacaklar, derslerin nasıl verileceğine ilişkin yeniliklere çalışılıyor. Aynı zamanda internet ve EBA'ya ulaşımda zorlananlar, kendisine ait bir odası olmayan çocukların buradan nasıl yararlanabileceğine de bakıyoruz."

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