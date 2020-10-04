Hibrit eğitim ne demek? Koronavirüs ikinci dalgası eğitimi nasıl etkiler? Mesleki ve teknik liselerinde hibrit eğitim! Üniversiteler açılacak mı?

Koronavirüs sebebiyle bir dönemlik eğitim öğretim süreci boyunca çevrim içi eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla eğitimin nasıl olacağı ve okulların açılması halinde uygulanacak eğitim merak konusu oldu. Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim ne demek? Koronavirüs ikinci dalgası, üniversiteler açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni dönem okullarda uygulanacak hibrit eğitimi konusunda açıklamalar yaptı. Peki, Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim sistemi ne demek? Koronavirüs ikinci piki 2020 hibrit eğitimi nasıl etkiler? Üniversiteler açılacak mı?

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Hibritin kelime anlamı "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması" şeklinde ifade edilir.

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrim içi/ online eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?



Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da ifade edilir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelir.

Harmanlaşmış öğrenme sayesinde web tabanlı öğretim olanağı sunulmaktadır. Böylece öğrenciler diledikleri yerden, diledikleri zamanda derslere ulaşabilir. Tabi çevrim içi ve kaydedilmeyen derslerin saatlerinin takip edilmesi de gerekir. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.

Hibrit eğitim modeli ile koronavirüs pandemisinin etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır.

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hibrit eğitim hakkında şunları söyledi;

"Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."

Sözlerine devam eden Bakan Selçuk; "Bunun için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bir tecrübemiz oluştu. EBA'ya eklenecek ve çıkarılacaklar, derslerin nasıl verileceğine ilişkin yeniliklere çalışılıyor. Aynı zamanda internet ve EBA'ya ulaşımda zorlananlar, kendisine ait bir odası olmayan çocukların buradan nasıl yararlanabileceğine de bakıyoruz."

Üniversitelerde ise EBA yerine kendi web sitelerinden ulaşma imkanı sunulmaktadır.

KORONAVİRÜS İKİNCİ DALGASI EĞİTİMİ NASIL ETKİLER?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle Mart ayından itibaren evden devam eğitim öğretim dönemi, kademeli olarak yeniden yüz yüze başladı. Üniversiteler için ise kesin bir bilgi bulunmuyor. Şu an hibrit eğitim olacak şekilde devam etmesi gündemde.

İlk okul ve orta okullarda hibrit eğitim sistemine geçildi. Meslek ve teknik liselerinde de hibrit eğitim sistemine geçilecek.

Pandeminin etkilerini azaltmak için atılan adımlardan birisi de hibrit eğitim modeline geçmektir.