Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor

Koronavirüs salgını, yeni nesil çalışma ortamının ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan 'tam kapanma' uyarısı
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs salgını, yeni nesil çalışma ortamının ortaya çıkmasına neden oldu. Hibrit iş modeli sektörlerde yeni bir dönem açıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'de başlayan dijitalleşme süreçlerindeki ivme artışı ile birlikte evden çalışan şirketlerin sayısı da arttı. Özellikle beyaz yakalıların yoğun olarak çalıştığı plazalar ve iş yerlerinde hibrit iş modeli, yeni nesil bir çalışma ortamını da beraberinde getiriyor.

Türkiye'de ilk pandemi vakalarının görülmesinden beri evden çalışma sistemine geçen HangiKredi'nin Genel Müdür Yardımcısı Onur Oğuz yaptığı açıklamada,"Pandemi ile birlikte gördük ki pek çok şeyi online yapabiliyoruz. Bu süreçte tüketiciler finansal ürün arayışında online kanalları daha çok tercih ederken, biz de önceki yıllara göre trafiğimizi artırarak çok daha fazla müşteriye en avantajlı finansal ürün seçeneğini gösterip, ilgili bankalara yönlendirilmelerini sağladık. Diğer taraftan bu süreçte çalışanlarımızı da düşünerek, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdik.

Geçen yılın Mart ayından beri yani tam bir senedir evden çalışıyoruz ve verimliliğimizde herhangi bir değişim olmadı. Ancak aynı çatı altında, birlikte çalışmanın getirdiği takım ruhunu uzaktan sağlamak çok zor. Uzaktan çalıştığımız süre boyunca kurum kültürünü korumak ve çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak adına çeşitli faaliyetler organize ediyoruz. Herkesin katıldığı ve tüm yeni gelişmelerin paylaşıldığı online toplantılar yapıyor, özel günlerde hediye kutuları gönderiyoruz. Ayrıca evden çalışma sürecinin tüm maddi yükünü çalışanlarımıza yıkmamak için internet paketi ödeneği sağlıyoruz.

Pandemi sürecinde pek çok şirket gördü ki evden çalışmak mümkün. Bazı şirketler tam uzaktan çalışma modeline geçse de biz salgın sonrası için hibrit bir düzen istiyoruz ve hibrit bir modele geçmek için planlama yapmaya, yeni ofis düzenimizi tasarlamaya şimdiden başladık. Bu sayede her gün ofiste olmak yerine haftanın birkaç günü evden çalışarak hem çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmayı hem de sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Hibrit modelleme ile birlikte ofisteki çalışma alanlarımızı "sharing desk" dediğimiz birlikte çalışmayı destekleyen, dönüşümlü kullanılabilen masalara dönüştüreceğiz. Çalışan sayımızı neredeyse iki katına çıkardığımız pandemi sürecinde yeni çalışanlarımız aramıza tamamen online bir şekilde katıldı. Sharing desk sisteminin hem çalışanların kaynaşmasını sağlayacağını hem de farklı fikirlerin ortaya döküldüğü bir üreticilik ortamı sunacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:02:22. #1.15#
title