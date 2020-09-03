Hibrit anlamı: Hibrit Eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim modeli merak konusu oldu. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitim sekteye uğrarken, ortaöğretim ve lisans eğitimi süreçlerinde yeni eğitim modelleri düşünülüyor. Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

Hibrit eğitim,öğrencinin, öğrencilik sürecinin ve deneyiminin tamamının online veya yüz yüze, kampüs içi ya da dışı harmanlanması olarak tanımlanabilir. Peki, hibrit eğitim yapan üniversiteler hangileri? MEB ve YÖK, koronavirüse karşı yeni modeller geliştiriyor, yeni eğitim dönemiyle birlikte bazo üniversiteler hibrit eğitime geçiyor. Hibrit kelimesi ne anlama geliyor?

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yeni dönem için üniversitelerin uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim gibi seçenekleri bulunduğunu ifade etti. Peki, Hibrit eğitim modeli nedir, nasıl uygulanır?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun online eğitim materyalleriyle harmanlanması olarak tanımlanır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır

Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.

Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

HİBRİT EĞİTİM YAPAN ÜNİVERSİTELER

Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri hibrit eğitimini uygulayacak üniversiteler arasında gösteriliyor.