Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı - KİLİS

İZZET MAZI - Kilis'te KOSGEB'in sağladığı hibe desteğiyle kendi işini kuran Meral Dama, açtığı pasta imalathanesi ve pastanelerle eşinin yanı sıra 50 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Eşinin işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle Kütahya'dan memleketi Kilis'e dönen ve bir arkadaşının tavsiyesiyle İŞKUR tarafından düzenlenen KOSGEB girişimcilik kursuna katılan 2 çocuk annesi Meral Dama, imalathane ve pastane açtı.

Şimdilerde açtığı ikinci şubesinde başarılı çalışmalarıyla hemcinslerine örnek olan ve 50 kişiye istihdam sağlayan Dama, kendi ayakları üzerinde durabilmenin sevincini yaşıyor.

Başarılı girişimci Dama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerin umduğundan daha iyi gittiğini ve ileriye dönük yeni planlar yaptıklarını belirterek, kent merkezi yada il dışında yeni şubeler kurmayı düşündüklerini söyledi.

Eşinin iflas etmesi sonucu döndükleri Kilis'te hibe desteğiyle kurdukları işletmenin ikinci şubesinin de diğeri gibi rağbet gördüğünü ifade eden Dama, şunları kaydetti:

"Kütahya'da eşimin işleri iyi gitmemeye başlayınca memleketimize dönmeye karar verdik. Burada hiçbir birikimimiz yoktu. Ne iş yapacağımızı da bilmiyorduk. Sonra KOSGEB'in kadın girişimcilere desteği olduğunu duyup başvuru yaptım. Bize destek olacaklarını söylediler ve üniversite karşısında küçük bir dükkan tuttuk. Çalıştıkça KOSGEB'in de desteğiyle işi büyüttük, imalatımızı genişlettik. Üst katımızı yeniden yaptırdık, dükkanı arkaya doğru genişlettik. Allah'ın izniyle biz çalıştık Allah verdi. Şu anda ikinci şubemizi açtık. İnşallah daha ileriye götürmek hedefimiz var. Bu doğrultuda imalatımızı değiştiriyoruz. Bundan sonraki aşamada daha da sanayileşip, makine ve teçhizatlarla işlem yapmak istiyoruz."

Dama, "Emek varsa yemek vardır. Emek yoksa yemek de yoktur" felsefesiyle hareket ettiğine dikkati çekerek, hemcinslerine cesaretli olmalarını ve kendilerine hedef koymalarını tavsiye etti.

Eşi ve kayınbiraderiyle başladıkları iş yerinde şu an 50 kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Dama, bunun yanında öğrencilere de destek olmaya çalıştıklarını, 8 öğrenciye burs verdiklerini ve bu sayıyı daha da artırmayı düşündüklerini vurguladı.

Meral Dama, ev hanımıyken şimdi kendi işinin patronu olduğunu ve bunun diğer kadınlara da örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Devletimiz zaten başarılı bayanlara KOSGEB ve diğer benzer kuruluşlar aracılığıyla desteğini veriyor." dedi.

Kaynak: AA