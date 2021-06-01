Hibe destekleri ne zaman verilecek 2021? 3 bin lira destek parası ne zaman verilecek? İşte hibe desteğinde son durum

Pandemi sürecinde esnafın beklediği müjdeli haber önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek sorusunu merak ediyor. Peki , Hibe destekleri ne zaman verilecek 2021? 3 bin lira destek parası ne zaman verilecek? İşte hibe desteğinde son durum

Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilecek. Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara bakanlık tarafından verilecek hibe desteği için e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların, 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu. İşte konuya dair ayrıntılar...

HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Önceki günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden başvuru yapılacağını, ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Bakan Muş esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları şöyle açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte.

Bu link üzerinden e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs 2021 itibariyle başlamıştı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tek seferde iki ayrı grup şeklinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler faydalanabilecek. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermiş olacak. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvuruların bitmesinin yani 23 Haziran tarihinin sonrasında yapılacak olan değerlendirmeler ardından ödeneceği tahmin edilmekte.