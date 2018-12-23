Hibe Destekle Mantar Üreticisi Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak hibe destek alan kadın, evinde istiridye mantarı tesisi kurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesinden yararlanan 26 yaşındaki Ceylan Yükselici, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteğinde Kabaklar Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesine kurduğu mantar tesisiyle üretime başladı.

Yükselici, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra, Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak aldığı 30 bin lira destekle evinin bahçesine ranza sistemli mantar tesisi kurdu.

Tesisinde istiridye mantarı yetiştiren ve ilk hasadını gerçekleştirmenin heyecanını yaşayan Yükselici, istiridyenin bölgede halk arasında kavak mantarı, kayın mantarı veya istiridye mantarı olarak bilindiğini söyledi.

Yükselici, ilk hasadında 130 kilo mantar topladığını belirterek, hedefinin ayda yaklaşık 750 kilo olduğunu pazarın oluşmasıyla bu rakamı daha da yukarıya taşımak istediğini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin de denetim için gittiği üretim tesisinde modern bir tesisle karşılaştığını sağlıklı ve verimli yapılan üretimle işletme sahibi Yükselici'yi kutladığını kaydetti.

Kaynak: AA