Hibe Desteğiyle Mantar Üreticisi Oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, üniversite eğitiminin ardından kendi alanında iş bulamayan Ceylan Yükselici (26), Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı tesisi kurdu.

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra alanına yönelik iş bulamayan Ceylan Yükselici, İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. 30 bin lira hibe desteği alan Ceylan Yükselici, Kabaklar Mahallesi'ndeki evinin 100 metrekarelik bahçesinde kurduğu serada, istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Baba ve annesinin de desteğini alan Yükselici, ilk hasadında 130 kilo mantar topladı.

Hedefinin ayda 750 kilo, yılda ise 10 ton istiridye mantarı üretmek olduğunu belirten Ceylan Yükselici, "Ailemin de desteği ile evimizin bahçesine sera kurduk. Şu anda haftada 130 kilo mantar üretiyorum. Mantarı perakende olarak 15 lira toptan ise 8 liraya satıyoruz" dedi.

Mantar üretim tesisini ziyaret eden İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin, genç çiftçiyi kutlayarak, "Bakanlığımızın projesinden faydalanarak kurulan bu tesiste genç çiftçimizin başarılı olduğunu görmek bizleri mutlu etti" dedi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA