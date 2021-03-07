MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
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MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu

07.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:18

Hibe desteğiyle hayali gerçek olduMANİSA'da evli ve 3 çocuk annesi Fatma Beşikçi (46), Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 15 yıllık sera hayalini gerçekleştirerek, kendi işinin patronu oldu.

Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu

MANİSA'da evli ve 3 çocuk annesi Fatma Beşikçi (46), Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 15 yıllık sera hayalini gerçekleştirerek, kendi işinin patronu oldu. 400 metrekarelik serada 20 bin çiçek üreten Beşikçi, iç pazarda sattıkları çiçeklerle hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeyle üreticiye ek gelir sağlamak adına hayata geçirilen 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi?, Kırkağaç'ta kadın üreticilerin yüzünü güldürdü. Kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde yaşayan Fatma Beşikçi, mahalle muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Talebi kabul edilen Beşikçi'ye, yüzde 75 hibeyle 400 metrekarelik sera kuruldu. Yılda 20 bin fidan üreten Beşikçi, kendi işinin patronu oldu. 15 yıllık hayali olan işi yapmanın mutluluğunu yaşayan Beşikçi, iç pazarda sattıkları çiçekler ile hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

'KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURUYORUM'

Sera sayesinde kendi ayakları üzerinde durduğunu dile getiren Fatma Beşikçi, 15 senedir çiçekçilik yapıyorum. Son 2 senedir de kendim yetiştiriyorum. Eşimle birlikte 15 senedir hayalimizdi. Mahalle muhtarımız büyükşehir belediyesinin böyle bir projesi olduğunu söyledi. Dilekçe verdik, kabul edildi, öyle başladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu sera imkanıyla 20 bin adet çiçek yetiştiriyorum. Tanesini 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarda satıyorum. Gelirimi kazanarak, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Bana bu imkanı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim diye konuştu.

'102 KADINA SERA KURULDU'

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise 2016 yılından bu yana 9 ilçede 304 seranın montajını tamamlayıp, çiftçilere teslim ettiklerini belirterek, Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlarımızın aile ve ülke ekonomisine üretkenlikleri ile katkı sağlamaları için uyguladığımız bir çalışma. Proje maliyetinin yüzde 75'ini büyükşehir belediyemiz hibe olarak veriyor. Bu destekleme ödemesini de iki taksit olarak alıyoruz. Projeyi köyde ikamet eden, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerimize uyguluyoruz. Dezavantajlı gruplar olarak tabir edilen kadınlar, engelliler, şehit yakınları ve gazilerimizden gelen başvuruları herhangi bir değerlendirme kriterine tabi tutmadan kabul edip, uygulamaya geçiyoruz dedi.

MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu
MANİSA Hibe desteğiyle hayali gerçek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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