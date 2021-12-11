Hibe desteği sayesinde işini kuran engelli kadına 30 adet koyunu teslim edildi

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde başvurduğu hibe desteği sayesinde kurduğu iş sayesinde kendi işini kuran engelli Nuray Eltemur'a almaya hak kazandığı 30 adet koyunu teslim edildi.

Küçükbaş Hayvancılık-Koyun Yetiştiriciliği proje başvurusu kabul edilen engelli Nuray Eltemur, 45 bin TL'lik hibe ile kendi işini kurdu. Hibe kapsamında Eltemur'a 30 adet koyunu teslim eden Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, hibe destekleri başvuru sürecinin 17 Aralık 2021 tarihinde sona ereceğini ve uygun vatandaşların başvurularını beklediklerini belirtti.

Kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Eltemur ise "Artık benim için bir gelir kapısı açıldı. Şu anda işimin başındayım ve çok mutluyum" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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