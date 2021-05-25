Hibe desteği için başvuru yapan Egeli esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar için sunulan hibe desteğine başvuran Egeli esnaf, zorlu geçen dönemde verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar için sunulan hibe desteğine başvuran Egeli esnaf, zorlu geçen dönemde verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hibe desteği için bugün e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülen kayıt sürecinde kimlik numarasının son hanesi sıfır olan esnaf ve sanatkarlar, başvurularını yapmaya başladı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bakkal işleten Kadir Oluklupınar, AA muhabirine, salgın sürecinde sunulan kredi desteklerinin ardından bugün de hibe desteğine başvurusunu tamamladığını söyledi.

Yaklaşık 27 yıldır bakkal işlettiğini anlatan Oluklupınar, esnaf olarak bu kadar zor geçirdikleri bir dönemi hatırlamadığını kaydetti.

Buna rağmen bu süreçte devletin desteklerini gördüklerini aktaran Oluklupınar, şöyle konuştu:

"Pandemiden dolayı bazı zamanlarda iş yerimizi açamadık, sıkıntılar yaşadık. Çok kötü süreçlerden geçiyoruz. 25 bin lira esnaf kredi kooperatifinden kredi aldık, kullandık. Çok cüzi bir farkla ödüyoruz. Ödemelerimiz de erteleniyor. 1,5 yıldan beri devletimiz her zaman arkamızda durdu. Elbette işlerimiz dört dörtlük değil. Şu anda pandemiden dolayı çok sıkıntılar yaşıyoruz ama devletimiz arkamızda. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizlere çok yardımcı oldu. Hibe desteğinden de 5 bin lira alacağım. Onu da aldıktan sonra elektrik, su ve diğer borçlarımızı ödeyeceğiz. Geçimimizi rahatlıkla sağlayacağız. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz bu pandemiden kurtulur."

Manisa'da da 30 yıllık kuaför İsmail Alak da destek başvurusunu yaptı.

Alak, AA muhabirine kapanma süreçlerinde faaliyetlerini durdurdukları için mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Devletimize ve hükümetimize teşekkür ederiz. Toplamda 4 aya yaklaşan kapanma sürecinde borçlarımızı ödeyememiştik. Bugün müracaatımızı yaptık. Bu hibe desteği çok güzel oldu." dedi.

Alak, ayrıca bir yıllık faizsiz kredi desteği de beklediklerini sözlerine ekledi.

"Desteklerin devam etmesini istiyoruz"

Denizli Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hüseyin Demirci de hibe desteği başvurularının ilk gününde teknik aksaklıklar yaşanabildiğini, oda olarak başvuruda sorun yaşayan üyelerine yardımcı olduklarını belirtti

Demirci, "Geride kalan 15 ayın 8'ini kapalı geçirdik, 7 ay kısıtlı çalışabildik. Salgından en çok etkilenen esnaf grubuyuz. Devletimize bu konuda verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Rakamın da 5 bin lira olması olumlu karşılandı. Bu desteklerin kapalı kaldığımız sürece devam etmesini diliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Denizli'de kahvehane işleten Fedakar Candemir de verilen desteğin 4-5 aydır kapalı olmanın getirdiği sorunlara bir nebze de olsa ilaç olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör