Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler belli oldu
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Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler belli oldu

Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te hibe desteği almaya hak kazanan çiftçileri gösteren listenin müdürlüklerinde askıya çıktığını söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te hibe desteği almaya hak kazanan çiftçileri gösteren listenin müdürlüklerinde askıya çıktığını söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "2021 yılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ ve uygulama rehberi doğrultusunda il proje yürütme birimi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Bilecik'te hibe desteği almaya hak kazanan çiftçileri gösteren askı listesi 28 Nisan 2021 tarihine kadar il müdürlüğümüzde askıya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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