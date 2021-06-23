Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira

Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 7 yatırımcı, 780 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 7 yatırımcı, 780 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2021 yılı Bireysel Sulama Hibe Desteği Sözleşmeleri imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, yöneticiler, konu sorumlusu teknik personeller ve hibe desteği almaya hak kazanan üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, sulamanın ve modern sulama sistemlerinin öneminden bahsederek, hibe destekleri hakkında üreticilere bilgiler verdi. Yatırımcılar sözleşme sonrası yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirilerek, hibe sözleşmeleri imzalandı. Soru ve görüşlerin ardından program sona erdi.

16. Etap Bireysel Sulama Destekleri kapsamında Tekirdağ'da 7 yatırımcı hibe almaya hak kazandı. Bu yatırımlardan 3'ü tarla içi damla sulama nitelikli proje, 4'ü ise tamburlu yağmurlama sulama sistemi nitelikli proje oldu. Bu projeleri destekleme miktarı ise 780 bin 186,90 TL olarak açıklandı. - TEKİRDAĞ

Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İbrahim Reisi Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:02:29. #1.14#

title