Hibe alan tesis incelendi

08.08.2019 14:26

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kesimhane ve et işleme tesisi incelendi.

TSO'dan yapılan açıklamada, TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü kıdemli yerinde kontrol uzmanı ve veteriner Mahmut Şahin ve TSO Sivas AB Bilgi Merkezi görevlileri, tesislerde bulunan ekipmanları ve binayı inceledi.

Tesis müdürü Muzaffer Yurt, yetkililere kesimhane, canlı hayvan nakil alanı, depolar, üretim, işleme ve baharat odalarını gezdirerek bilgi verdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, tesislere 1 milyon 127 bin lira hibe verildiğini söyledi.

İşletme hakkında da bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu işletmeye yapım işleri, soğuk hava depoları, mono ray sistemi, kesim hücre hattı, kesim sonrası makine ve ekipmanlar, kesim öncesi padoglar, sucuk ve kavurma üretim hattı, et taşıma araçları, üretilen malzemenin piyasaya sürülmesi için gereken araçlar faydalanıcı ile yapılan sözleşme kapsamında desteklenmiştir. 2012 yılı sonu itibarıyla işletmenin hibe ödemesi yapılmış ve faaliyetine başlamıştır. İşletmeye yüzde 50 oranında hibe desteği verilmiştir. İşletmenin ödeme sonrası kontrolleri de tamamlandı. Kesimhane ve et işleme tesisi 5 yıllık izleme sürecini de tamamlamıştır."

Kaynak: AA