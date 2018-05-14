Hgs ve Ogs Cezalarına Büyük İndirim, 10 Kat Ceza 4'e İndirildi!

HGS ve OGS Cezalarında Büyük İNDİRİM Geldi!



Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren detayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı. HGS ve OGS Cezalarında Kaçak Geçişte Alınan 1o Kat Ceza 4 Katına indirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan;

HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı.

NTV yayınına katılan Bakan Arslan, 950 milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçileceğini belirtti.

Bakan Arslan'ın konuşmasından başlıcaları şu şekilde:

Türkiye deprem kuşağında, özellikle Marmara.

Kanal projelerinde depremselliği göze aldık. Tsunami çalışmalarını yaptık.

Özellikle Karadeniz Marmara arasında rüzgar verilerini ele aldık. Sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada buna benzer projelerde çalışmış uzmanlarla çalıştık, bunun geri dönüşü yok.

TOKİ, fiilen işin içinde olacak. Birçok bakanlıkla da çalışmaya başladık.

Bu sene içinde ihale etmek istiyoruz.

Türkiye yap işlet devret dahil, kamu özel dahil dünyanın gözü Türkiye'deki projelerde. Hepsi dahil olmak istiyor.

1915 Çanakkale Köprüsü boğazda yaptığımız üçüncü köprü. Kulelerin oturacağı zemindeki kazıkları çakmaya başladık

18 Mart 2019'da köprü silueti ortaya çıkacak. Çalışmalar güzel gidiyor, 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girecek.

29 Ekim'de Yeni Havalimanı açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen otoyolumuz var. Odayeri'nden 3. Havalimanı'na yol açacağız. Hasdal bağlantımız var, D-20 devlet yolumuz var, bir kısmı hizmete girdi.

Gayrettepe'den Havalimanı'na metro hattımız var. İki noktadan da şehrin raylı sistemini entegre edecek çalışmalar yapıyoruz.

HGS ve OGS Cezalarında Kaçak Geçişte Alınan 1o Kat Ceza 4 Katına indirilen Cezada ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ ne Kadar Olacak?

4 kat cezada yüzde 25 indirim yapacağız.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yeni trafik cezası düzenlemesini açıkladı. Kaçak geçişlerde kesilen 10 katlık ceza 4 kata indiriliyor. Borcunun tamamını peşin ödeyene yüzde 25 indirim gelecek. Avrasya Tüneli gibi özel sektör projelerinde de uygulama geçerli olacak. Borç 36 aya kadar yapılandırılabilecek.



https://www.teknotalk.com/hgs-ve-ogs-cezalarina-buyuk-indirim-63737/