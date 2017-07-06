Hgs Geçiş İhlali Ceza Tebligatları Araç Sahiplerine Gönderildi

PTT A.Ş. 2016 yılında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dahilinde hazırlanan 1 milyon 352 bin 264 ceza tebligatlarının araç sahiplerine gönderildiğini duyurdu



PTT A.Ş. tarafından 2016'da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden cezalı geçişler konusunda açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içerisinde HGS ürünü almayan ya da HGS ürünündeki bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen araç sahiplerine giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, 2016 yılında HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 adet tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği kaydedildi.



Araç sahipleri, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 (on) kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabileceği bildirilirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "PTT Merkez ve tüm şubelerinden tebligat ile ödeme yapılabilmektedir. 2016 ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin eline ulaşan HGS ihlali geçiş ceza tebligatlarına itirazları olması durumunda 0 850 460 60 60 numaralı HGS Çağrı Merkezi'ni aramaları, hgs@kgm.ptt.gov.tr adresine mail atmaları veya 0312 801 04 04 - 0312 801 05 05- 0312 801 06 06 numaralı fakslara itirazlarını bildirmeleri gerekmektedir. İtirazlar KGM tarafından incelenecek ve gerekli görüldüğü takdirde düzeltme işlemi yapılacaktır. Araç sahipleri hgsmusteri.ptt.gov.tr resmi adresinden HGS Müşteri Hizmetleri'ne üye oldukları takdirde geçiş, bakiye ve ihlal bilgilerini ayrıntılı olarak öğrenebilir, bundan sonraki geçişlerinde cezai durumların önüne geçebilirler". - İSTANBUL