Hezimetin Ardından Hasan Ali Kaldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, 3-0 kaybettikleri Akhisarspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.
Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.
TAKIM EVE OTOBÜSLE DÖNDÜ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hezimetin ardından takımı cezalandırarak uçak biletlerini iptal etti ve takımı İstanbul'a otobüsle gönderdi.
YORUMLAR (14)
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kabakçıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ağlıyormu gülüyormu bilemedim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamlar boşuna "fener ağlama" diye bağırmıyorlar...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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VAR isteminden önce şike yapıyorlardı VAR geldi artık şike yapamıyorlar ya ondandır.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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boşuna dememişler men büyük eğlence fenevbahçe diye.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır