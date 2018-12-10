Hezimetin Ardından Hasan Ali Kaldırım Gözyaşlarını Tutamadı

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, 3-0 kaybettikleri Akhisarspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

TAKIM EVE OTOBÜSLE DÖNDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hezimetin ardından takımı cezalandırarak uçak biletlerini iptal etti ve takımı İstanbul'a otobüsle gönderdi.

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